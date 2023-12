Det ga meg et aldeles nytt øre for Jon Fosses metode, ikke bare det manende, messende og repeterende språket med små variasjoner, men også den uhyre fortetta stemninga han klarer å få fram mellom folk som snakker som folk. Den spenninga han klarer å bygge opp i hverdagslige dialoger, den sjalusien og sensualiteten han tryller fram mellom enkle replikker.

Men så må vi ikke glemme strandebarmeren Jon Fosse, mannen som alltid har havet i sitt blikk og båten i sine tanker. Strandebarm var en gang en sammenhengende kommune som omfattet både Tørvikbygd og Jondal litt lenger inn i fjorden enn der Fosse vokste opp. Trebåtene de bygger der heter naturlig nok strandebarmere. De er fine smykker av båtbyggerkunst, litt ulike i utforming, men noen av dem lette, slanke, smekre med høye og karakteristisk spisse stevner både for og akter. De kan ros med to årepar og de har rorkjeiper framme i tollegangene, og ikke tollepinner slik vi kjenner fra her lenger sør.

Foto: Privat

En gang rundt 1990 hadde jeg mitt eneste møte med Jon Fosse - på Neptun Bar i Bergen. Vi diskuterte båter, lenge og vel, bordgang for bordgang, åretak for åretak. Jeg ba Fosse ha et åpent øye for om det fantes en båt i et naust som kunne kjøpes fra hans hjemlige Strandebarm, for et par år tidligere hadde vi fått knust vår fine sjekte i stormfloa som skyldte over det sørlige Norge høsten 1987. Og da mener jeg knust til pinneved. Vi har bare toppen av stevnen igjen. Den var bygd i Jondal i 1963 og fløyt som en dununge på sjøen. Den hadde tre breie bortganger, som fint kan ses på bildet foran naustet. Den båttypen med bare tre bord mellom kjøl og esing kalles en oselver. Lokalt heter den også hardangerfæring, mens vi her sør kalte den hardangersjekte. Men den var altså bygd i båtbyggerdistriktet rundt Strandebarm.

Nå har Jon Fosse flytta til Wien og sannsynligvis for noen tid gitt opp å se etter gjenglemte strandebarmere i bortgjemte naust. Vi får nøye oss med bildene av vårt forgangne smykke – og av en berømt prisvinnende strandebarmer på rotur med lånt sjekte i Indre Oslofjord.