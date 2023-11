Reaksjonene fra såkalte fotballeksperter er nærmest frådende av sinne. Dette fordi det i dag, i slutten av 2023, ikke finnes noe fullgodt alternativ. Lars Tjærnås kaller det "nærmere selvmål, enn mål".

Men, er det noen som scorer selvmål her er det de såkalte ekspertene, for de veit overhodet ikke hva de snakker om! Det er direkte flaut å se på.

EU, som vi er sånn halvveis med i som EØS-medlem, har nemlig bestemt at gummigranulat i kunstgressbaner blir forbudt. I 2031, i hele Europa. Niks nada, slutt på det. Ferdig snakka! En av de største kildene til mikroplast i Europa skal vekk. Sånn er det med den saken. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er merkelig nok, og av uforståelige grunner, imot denne strategien som MDG har fått med seg resten av Stortinget på. For vi må finne et alternativ, og vi må begynne nå, så vi ikke står der med stengte fotballbaner og tapt idrettsglede når forbudet trer i kraft.

Det har vært gjort flere forsøk med alternative fyllmasser. Ingenting har fungert helt optimalt. En kjent feilsatsing ganske nylig var på Skeids bane i Oslo, hvor de forsøkte med innfyll av kork. Dette gikk fint helt til det regnet skikkelig, og korken fløt omkring over nærmest hele bydelen. Likevel er spillbarheten og spilleopplevelsen på kork rapportert å være ganske god. Så det er ihvertfall et godt utgangspunkt for videre forsøk, men da innendørs der en kan bestemme litt mer over mengden vann enn utendørs.

Jeg er ikke bekymret egentlig. Når dette nå blir en politisk satsing, blir det midler til forskning og utvikling, og Norge har et godt utgangspunkt. Vi har en av verdens mest avanserte skogforedlingsindustrier, som tar trær, og gjør de om til alskens brukbare materialer. Til og med drivstoff kan vi lage av trær. Da klarer vi å lage noe greier vi kan fylle fotballbaner med. Men vi må bare prøve. Og da er det lurt å starte litt i forkant av at forbudet trer i kraft.

Og med det kan vi innover i 2030-årene ha økt idrettsglede, når banene forblir åpne, og de enorme mikroplastutslippene blir borte av seg selv.