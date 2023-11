En eventuell prosess som vil bli svært kostbar i direkte utgifter, for ansatte og for regionen.

Mesteparten av livet har jeg bodd og arbeidet i Kristiansand, men er født og oppvokst i lille Risør og bor nå i Lillesand, der jeg trives godt.

Jeg begynte i jobb i Kristiansand i 1965 etter sammenslåing av Kristiansand, Oddernes, Tveit og Randesund. Dette innebar reising og jobb i alle disse kommunene, der jeg opplevde på mange måter hva sammenslåingen betydde på godt og vondt for lokalbefolkningen. Ikke minst at avstand til styrende organer ble lengre og vanskeligere.

Jeg mener at sammenslåingen den gang var riktig og at oppslitting av siste sammenslåing vil være ødeleggende, også for oss som ikke berøres direkte.