Det er helt klart det koster en del mer å drive en by med dagens størrelse enn de tidligere kommunene Søgne og Sogndalen. Dette henger sammen med at Kristiansand har langt mere å tilby enn hva mindre kommuner har mulighet til, og dette gjelder bl.a. parkanlegg. Det er rettferdig at også innbyggerne med bosted Søgne og Sogndalen er med i dekningen av kostnader gjennom økte avgifter som bruker av våre felles goder. Videre har gamle Kristiansand et omfattende næringsliv som gir et stort antall arbeidsplasser som også beboere i Søgne og Sogndalen benytter.

Tall fra før kommune-sammenslåingen viste at h.h.v. 40% fra Søgne og 48% fra Sogndalen arbeidet i Kristiansand. Et av de viktigste argumentene for sammenslåing av kommuner er felles bosted og arbeidsplasser p.g.a. interntransport og felles utnyttelse av næringsareal.

Når det gjelder kommunebarometeret for 2022 basert på 155 nøkkeltall, så er Kristiansand beste kommune av landets 15 største kommuner i folketall. Det som er urettferdig at staten etter kommunesammenslåingen hevet grensen for storbytillegget til kommunene fra 100.000 innbyggere til 125.000 innbyggere slik at man utelukket Kristiansand fra å bli blant de 5 storbyer som får slik statstilskudd til driften av kommunen.

Ved oppsplitting så vil byen ha enda mindre sjanse som storby i forhold til økt statstilskudd. Det er klart at det er ting som man er misfornøyd med, men det kommer på grunn av stadig nye oppgaver som ikke strekker til med nok statstilskudd. Dette kan i en viss grad løses ved å bytte ut politikerne ved valg, og jeg vil tro at for mange er det å kunne være med å forme utviklingen i hovedstaden for Agder er en ønskelig oppgave.

Nærhet har vært fremme i debatten, og dette er løst ved at både Nodeland og Tangvall har fått egne servicekontorer som gir den hjelp som er aktuell, inkludert hjelp til utfylling av skjemaer. Jeg vil anbefale at det opprettes bydelsutvalg som er blitt foreslått, og som blir høringsorgan for aktuelle saker for bydelene.

Det er fremsatt at Søgne og Sogndalen vil få tilbake sine aksjer i Å Energi, og dette er riktig, men byen har Cultivamidler på vel 2,3 milliarder kr. Saken om oppløsning gjelder ikke bare folk bosatt i Kristiansand, men byen som hovedstad for Agder, skal også være et kraftsenter for hele Agder.

Fremtidsutsiktene er blitt mer utfordrende og vi må stå sammen, og det gjelder ikke minst for folk i Søgne og Songdalen med sin arbeidsplass i Gamle Kristiansand. Som sluttkommentar så ber jeg alle som skal delta i folke-avstemmingen, om ikke la følelser blir det viktigste, men hva som gagner alle innbyggere i dagens Kristiansand og Agder.