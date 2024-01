Som kjent har Ap/Sp-regjeringen bestemt at de to tidligere kommunene skal få muligheten til å få tilbake sin selvstendighet hvis flertallet i de to kommunene ønsker det. Bakgrunnen for saken, som nå har fått nasjonal oppmerksomhet, er at Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått ved en faktafeil i saksgrunnlaget som ble forelagt Stortinget da saken ble avgjort med en stemmes overvekt.

Rødt har hele tida støttet Søgne og Songdalens rett til folkeavstemning om løsrivelse fra storkommunen hvis et flertall ønsker det. På Stortinget har Rødts representant Tobias Drevland Lund vært prinsippfast i sin støtte til den endringen i Inndelingsloven som gjorde en folkeavstemning mulig. En rådgivende folkeavstemning er nettopp det, en avstemning som gir råd om hva politikerne bør mene. Når formannskapet i Kristiansand bystyre har krevd å få holde avstemning blant alle innbyggerne også i «gamle Kristiansand», er det som om Sverige i 1905 skulle ha stemt over om Norge skulle få gå ut av unionen, slik redaktør i Klassekampen Bjørgulv Braanen sa denne uka til Fevennen.

Rødt Kristiansand gikk til valg i fjor høst på et klart krav om retten til å avgjøre sin egen skjebne for kommunene. I vårt valgprogram sto det: «Ja til at innbyggerne i Søgne og Songdalen selv får bestemme i kommunesammenslåingsaken.»