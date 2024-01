Men "hele"?

I en statistisk oversikt jeg finner, ser jeg at det i 2022 var 603 fast ansatte i Kristiansand kommune som hadde bopel i Søgne. Hvis vi antar at tallene er noenlunde de samme i dag, betyr dette at 10 prosent av dem som bor i Søgne, og jobber i Kristiansand kommune, deltok på denne "demonstrasjonen". Og det betyr at hele 90 prosent ikke deltok

Så er det jo sikkert en del som ikke har tid, ikke gidder eller har andre gyldige fraværsgrunner. Men faktum er altså at hele 540 av 600 ikke deltok. Og da skriver jeg hele uten anførselstegn. Konklusjon: Nok et argument for å beholde flotte Kristiansand Kommune som den er i dag.