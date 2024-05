Planen om å bygge de fem-seks milene med jernbane som trengs for å redusere reisetida fra Kristiansand til Oslo med en time, er heilt ute. Det foreslås heller ikke nødvendig opprusting av eksisterende bane. Hva gjør vi nå?

Mens de store partiene har kjørt på for å prioritere bygging av firefelts E18/E39 gjennom heile Agder, er jernbanen i ferd med å bukke under. Reisetida med privatbil og ekspressbusser kortes ned. Jernbanen forsømmes til de grader at det er vanskelig for toget å holde rutetabellen. Oppsplitting og privatisering av togdriften har ikke gjort saken bedre. GoAhead presser på for å kutte stopp i distriktskommuner der folk er avhengige av toget. Skal vi, i 2024 med både natur- og klimakrise midt i synsfeltet, utradere toget som kollektivtilbud på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger?

Rødt Agder mener, i likhet med Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon, at de strekningene som gjenstår av E18/E39 gjennom vårt fylke, må nedskaleres fra firefeltsveier med 110-grense til trygg 2-3-feltsstandard. Situasjonen rundt motorveien mellom Kristiansand og Mandal viser tydelig at veiene som bygges er overdimensjonerte og koster mer enn de smaker.

Vi i Rødt vil ha trygge, gode nok veier. Men toget, som miljøvennlig, framtidsretta transportmiddel, må settes fremst på sporet. I vårt alternative statsbudsjett for 2024 foreslo vi mye tydeligere satsing på vedlikehold av jernbanen, og penger til planlegging av sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Hvor var de andre partiene som i alle år har sagt at de støtter jernbanen?

Å bygge Grenlandsbanen, «Genistreken», fra Porsgrunn til Brokelandsheia vil forkorte reisetida med tog fra Oslo til Kristiansand med minst en time.

Dette er smart både for folk og næringsliv. Byene i Telemark og Vestfold vil også få en god tilknytning til Sørlandet og Rogaland. Det har vært jobba og mobilisert for dette jernbaneprosjektet i mange tiår, og utredning (KVU) av banen var klar i 2016. Men prosjektet blei tatt ut av forrige NTP og er ikke foreslått inn igjen i den nye. Tomta som var satt av til ny stasjon på Brokelandsheia i Gjerstad, er i ferd med å bli omdisponert til næringsformål. Nå er Sørlandsbanen i ferd med å dø langsomt på grunn av manglende oppgradering og konkurransekraft med nye motorveier. NHO sier rett ut at Sørlandsbanen i framtida bare bør brukes til gods, og persontransport foregå på de nye motorveiene. Hvorfor rauser det ikke på med høringsinnspill om jernbane fra Agder? Hvorfor sender vi ikke delegasjoner til Oslo for å redde Sørlandsbanen?

Nasjonal transportplan er til behandling i transportkomiteen med foreløpig dato for stortingsbehandling 12. juni. Rødt Agder vil med dette fremme et nødskrik for Sørlandsbanen, og oppfordrer alle til å bli med. Vi har spilt dette inn som førsteprioritet til vår stortingsgruppe. Dessverre har vi ingen i transportkomiteen, og det er heller ikke noen fra Agder der. Vi appellerer så sterkt vi kan til de ti representantene på Agderbenken og til alle som har kontakt med stortingspolitikere: Løft Sørlandsbanen og Grenlandsbanen opp og fram i Nasjonal transportplan 2025-2036!

Det er NÅ toget går.