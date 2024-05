Den kjente arkitekten Erling Dokk Holm skrev i Aftenposten her om dagen at det var som å tre inn i en katedral. Denne ingeniøren fikk tanker om de enorme og velbygde kraftstasjons-hallene som Norge bygde så mange av. Heldigvis kan industriarkitekturen brukes og gjenbrukes.

Da jeg som nyslått venn av Kunstsilo fikk invitasjon til forhåndsvisning, fikk jeg et første møte med åpningsutstillingen som viser nordisk kunst fra 1900-tallet. Store deler av utstillingen består av nonfigurativ kunst, slik som dette bildet fra 5. etasje.

Jeg ser en flate med geometriske former og kraftige farger, og spør meg selv: Hva er meningen med dette? Som ingeniør er disse formene bare verktøy for meg, ikke noe som vekker følelser. Derfor blir jeg utålmodig og kanskje skuffet når jeg går gjennom deler av utstillingen i Kunstsilo.

Men kunstnerne sier at kunst ikke alltid handler om å forstå eller føle noe der og da, men heller om å utforske og tolke på egen hånd. De oppfordrer meg til å legge merke til nyansene, linjene og fargene, og å tillate meg selv å la tankene vandre fritt.

Det vet jeg, ikke fordi det ble forklart i utstillingen, men fordi jeg tok en prat med ChatGPT.

Nå vet jeg litt mer om at kunstnerne ikke nødvendigvis prøver å formidle en bestemt følelse eller mening med verket sitt. Noen ganger handler det om å skape et rom for ettertanke og personlig opplevelse. Ved å sende spørsmålet tilbake til meg, oppfordrer de meg til å utforske mine egne følelser og tanker i møte med kunsten.

Selv om kunstnerne gir meg friheten til å tolke kunsten på min egen måte, lurer jeg fortsatt på om de burde være mer åpne om hva de vil med bildene. Ville det gjort det lettere for meg å oppleve og sette pris på kunsten deres?

Kanskje det, men det som tiltaler én person, når ikke nødvendigvis fram til en annen. Min opplevelse av kunst er slik den er, og kanskje er det helt greit å føle likegyldighet eller forvirring i møte med abstrakt kunst?

For å komme videre trenger jeg og andre kunstnysgjerrige, men ennå ikke kunstelskende, litt starthjelp. Musikkråd og symfoniorkestre har vist vei med sine lytte-kurs. Nå utfordrer jeg Kunstsilo til å følge opp med tilskuer-kurs.