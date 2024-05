Det handler om en høyblokk bestående av oppstablede klosser, i et flatt og åpent landskap, hvis nærmeste konkurrenter om høyden vil være Baneheia og kirkespiret til Domkirken. Høyblokken vil ligge svært synlig og være en del av utsikten til en hel bydel. Det vil ha betydelige konsekvenser for de mange som bor og ferdes i de lange siktlinjene til høyblokken. De massive klossene vil prege omgivelsene i årevis. Det er fristende å skrive at det hele ser klossete ut.

Forslaget tilrettelegger for flere sentrumsnære kontorlokaler og man har sukret forslaget med opprusting av utearealer, bruk av noe tre – og muligens solceller på taket. En utbygging av området kan bidra positivt til byutviklingen, men det må gjøres på en egnet måte og på riktige premisser.

Forslaget har naturlig nok møtt stor motstand blant byens innbyggere. I tillegg gir både byutviklingsdirektøren og plan- og bygningssjefen en tydelig anbefaling om at forslaget avvises. Og som det påpekes, hjelper det ikke å redusere med en etasje eller to – det er selve konseptet om en klossete høyblokk man må vekk fra.

Man har allerede en reguleringsplan for området, hvor det tillates oppført bygninger i 3-6 etasjer. I henhold til den gjeldende planen oppnår utbygger et like stort bruksareal som i sitt forslag – men uten en massiv høyblokk. Det er ingen grunn til å gi utbygger unntak fra planen. La oss utnytte arealene på en god måte, og la oss gjøre det innenfor reguleringen som ligger der i dag, slik som ellers for Kjøita.

En høyblokk er verken nødvendig eller egnet for å utvikle elvebredden og Lund til det beste for byen, nabolaget og innbyggerne. Området har sin egen identitet, og behøver ikke et signalbygg (hvem som egentlig har et slikt behov, vites ikke – selv om man kan gjøre sine antakelser). Vi må spørre oss om hvem byutviklingen skal skje til fordel for – og minne oss selv på at dette vil stå som et avtrykk etter oss i mange, mange år.

En varde skal vise vei. Den foreslåtte «Varden» gir anvisning om en helt gal retning. La oss viske bort klossene fra tegnebrettet før de stables på beina.