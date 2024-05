Hvordan kan USA og FNs sikkerhetsråd og vår egen regjering sitte og toe sin hender og se at Rafah utslettes slik resten av Gaza er utslettet. Mer enn 1 million flyktninger er presset sammen etter utslettelsen av resten av Gaza, og nå bombes også dette området. Og ingen med makt i den vestlige verden gjør noe som helst.

Er det mulig å sitt stille og se hvordan Israel begår både folkemord mot sivile, og godtar og støtter at Israel myrder og raserer med tanks og bomber midt inne i en folkemengde! Ja, det er tydeligvis helt i orden. Diplomatiet, og maktens spill spiller fallitt på de uskyldiges alter. Alle sivile i Gaza er fritt vilt. De er blitt nektet mat, vann og medisiner i 240 dager, de er tvunget gående på flukt med kjerrer, sykler og til fots, deres hjem er lagt i grus, alt livsgrunnlag med småindustri butikker og verksteder er lagt i grus.

På tv har jeg sett at mathjelp robbes. Israels barn tror de har rett til å sulte ut, stjele nødhjelp fra de som sulter. Hva slags voksne skal disse barna bli? De læres opp til at deres naboer kan utslettes, slaktes og sultes … På kort og lang sikt blir det svært krevende for alle lands regjeringer å bidra til stabilitet, for hvilke sannheter gir de til det oppvoksende palestinske folk? Til de som overlever denne massakren som pågår? Hvem skal de palestinske overlevende ha tillit til etter at dagens helvete er over? Hva skal de tro om oss alle som toer våre hender?

For hver time som går skaper vi verre og verre vilkår for å få til en fred. Flere generasjoner palestinske flyktninger mister all tillit til en fredelig fremtid. Nå må det handles, ikke snakkes, mens det enda er palestinere i live. Total boikott av Israel er nå eneste og siste våpen. Å snakke med Israel misbrukes bare til mer vold. Nå må vi innse at Israels regjering ikke vil annet enn full utslettelse, og vi, den vestlige verden og FN må stoppe dem, nå!

Innlegget er forkortet. Red.