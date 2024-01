«De tar hvert eneste ord jeg sier og snur det til det de tror det betyr, slik at folk kan bli opprørte og at de kan få klikkene sine og gjøre meg til en «cash cow» (en person eller et produkt man tjener penger på).

Det er ingen tvil om at du blitt en «klikk-samler» for pressa. Det er ikke troverdig at en intelligent forretningsmann som deg ikke gjør dette bevisst. Selvsagt er du godt stoff for pressa. Jo mer outrerte dine synspunkter er, desto bedre stoff blir du. Ikke fordi mange deler dine synspunkter, men fordi du har de svigerforeldrene du har.

Du opplever dette som forfølgelse og utslag av nordmenns manglende forståelse og innsikt i sjamanismen og det spirituelle. Du antyder også at dette kan være utslag av nordmenns rasisme. Ingen av disse påstandene er riktige.

For det første har du landets mest imøtekommende, fordomsfrie og inkluderende svigerforeldre. Ikke bare en elsket konge og en elsket dronning, men et foreldreideal for så mange i dette landet. Kongens nyttårstaler har blitt dette landets kloke samvittighet, og dronning Sonja har inspirert oss innen kultur, kunst og friluftsliv. Du hevder at Norge og nordmenn har liten innsikt og forståelse for sjamanisme og det spirituelle. Det er historieløst, siden Norge har mange og lange tradisjoner med sjamanisme, særlig blant samene i dette landet. Norge gikk på 90-tallet så langt at det ved Universitetet i Tromsø ble etablert et eget forskningsprogram for å kartlegge og måle effekten av denne sjamanisme. Dette programmet ble avviklet etter to år fordi det da ikke kunne påvises noen effekt av behandlingen sjamanismen sto for.

I motsetning til USA er Norge et sekularisert land med lite rom for ikke vitenskapelige sannheter. Derfor har heldigvis tro og sjamanisme så liten plass i vårt helsevesen. Det er trolig derfor Norge kom så godt ut av pandemien, fordi så få i dette landet motsatte seg vaksiner på grunn av konspirasjonsteorier og ikke vitenskapelig forestillinger. At dine forstillinger er godt avisstoff, skyldes trolig at du kommer fra et mindre fordomsfritt og opplyst land enn Norge. Og at du har de svigerforeldrene du har.

Det oppleves for de fleste av oss som både fordummende og kunnskapsløst å måtte ty til rasismeanklager for å forklare den lave forståelse for den sjamanisme du representerer. Tro er ikke sannhet, men en forestilling om at noe er sant. Det er en rettighet alle har i dette landet. Men i Norge har vi også en kvakksalverparagraf som skal beskytte mennesker i en sårbar situasjon fra tilbud fra medie-fikserte sjamaner som deg.

Norge har et sterkt og elsket kongehus, med velutviklet humor og stor romslighet for sine nærmeste og andre. Det er derimot et spørsmål om hvor lenge det norske folk er villig til å lese om din skadelige sjamanisme før begeret er fullt.

I min barndom skulle askeavkok hjelpe mot alle typer kreft. Også det ble det forsket på for å avgjøre om dette var skadelig for pasientene. Det var det. Din sjamanisme er i samme kategori som askeavkok, uten at du selv har innsikt eller kunnskap til å skjønne det.