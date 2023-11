Las nettopp din kommentar i lørdagsavisa om dette alvorlige tema og vil takke deg for modig og klok ettertenksomhet over den ganske triste overdose-tilretteleggingen som etter min mening bare fører til å fremmedgjøre vår natur og landskapet.

Ellers vil jeg føye til at opp gjennom en del år har den voldsomme nedbygging av, og inngrep i, det norske landskapet (naturen vår) medført at jeg faktisk føler en sorg over de så vakre og helsebringende fot-turer i naturen – fordi: jeg ser for meg at sannsynligvis om litt så kommer de stormende, de ensporede, brutale profittjegerne med sine dynamittbomber og anleggsmaskiner og sender naturen (landskapet) og alle dens innvånere til de evige jaktmarker, applaudert av politikerflertallet.

Takk igjen for at du tok pennen fatt om dette viktige tema.