Her i landet heter det seg at forsvaret skal rustes opp. Tenk det da at de har kommet på disse tankene nå som den russiske bjørnen har våknet til live igjen. Det koster jo ingen ting å ruste opp forsvaret igjen? Gjør det vel det? Før den såkalte russiske glasnosten kom hadde vi et relativt solid og oppegående forsvar, men under glasnostperioden ble så godt som hele forsvaret redusert til et totalt minimum. Hvorfor i himmelens navn lot vi ikke forsvaret bestå som det var. Hvor naive går det an å være?

Ukraina har selvfølgelig fått en god del våpenstøtte, det er så, men de trenger ammunisjon i store mengder og av forskjellig type, men en tafatt regjering sørger for at de ikke får det fordi de ikke kan sette seg ned å si til Nammo at de har grønt lys til å bygge den nye linjen og sette i gang med produksjonen.

Jeg kaller det for beslutningsvegring. Det finnes ikke noe annet ord på det. 600 dager uten at en beslutning er blitt tatt? Og dette skal være våre rikspolitikere? Jeg er flau over å være en borger av dette landet. Kom dere opp av stolene og sørg for at produksjonen av ammunisjon til det norske forsvaret og Ukraina kommer i gang og se til å få besluttet at den ekstra produksjonslinjen blir bygget og satt i produksjon umiddelbart. I en krigssituasjon som Ukraina er i, er sendrektighet i forbindelse med våpenleveranser og ammunisjon ensbetydende med unødvendige tap av liv og også tap på slagmarken. Vi vet alle hva den russiske ledelsen står for og dersom vi vil ha fred, så må den russiske aggresjonen slås tilbake og holdes nede. Den russiske påstanden om at Ukraina ikke er en egen stat men tilhører Russland, er bare tull. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning, eller skal vi si samveldet av forenede russiske stater gikk i oppløsning, ble Ukraina en egen fri stat.

Nå kjemper Putin for å samle det meste av det gamle keiserdømme tilbake. Heldigvis så kjemper Ukraina for sin frihet, og med nok og riktige militære donasjoner vil de vinne. Det er ikke uten grunn at de ber om det. Det var russerne som invaderte Ukraina. Det var også de som annekterte Krimhalvøya. Dette har absolutt ingen ting med nedkjemping av nazisme å gjøre. Det har med å forsøke å opprette det gamle keiserlige storriket å gjøre. Derfor sier jeg. Sørg for å få produksjonen på Nammo til å produsere på høygir og få av gårde ammunisjonen som Ukraina trenger.

Innlegget er forkortet. Red.