Kanskje Benestad heller skulle bruke kreftene på å finne ut hvorfor en del bruker piggdekk, i stedet for å stigmatisere de som føler det nødvendig å bruke piggdekk.

Som Benestad burde være klar over, betaler vi alle både eiendomsskatt og kommunale avgifter, slik at kommunen har penger til bl.a. brøyting og veivedlikehold. Bor du «utenfor bussmetroen», betyr ikke det nødvendigvis at veien er brøytet, strødd eller trygg når man skal på jobb om morgenen (eller i helga). Busser er heller ikke noe som dukker opp, utenom skolebussen. Noen er da avhengig av å vite at de kommer fram. Man kan ikke åpne en butikk via et teamsmøte eller drive SFO fra hjemmekontor. Dette gjelder både om du bor f.eks. i Finsland eller Ytre Randesund. Utfordringene gjelder selvfølgelig ikke hele vinteren, men disse dagene kommer hvert år og da må de tas hensyn til.

Alt dette er for så vidt «greit». Vi har valgt å bo her selv, i stedet for å være med å legge press på nye boligfelt som raserer naturen og legger store områder «flatsprengte». I mitt hode er det også et (veldig) miljøvennlig valg. Men vet du hva, Benestad? Vi betaler like mye som alle andre. (Enkelte steder i Ytre Randesund faktisk mer, da eiendomsskatten er i en av de høyeste sonene i hele Kristiansand.) Kanskje vi skulle slippe å betale det samme for brøyting, gatelys og fine busstopp, som innbyggere på Søm eller i Vågsbygd gjør? For vi er også med og betaler for andre. Urettferdig?

Jeg skjønner absolutt (uten at det betyr jeg er enig) at kommunen synes det er greit å dra inn litt ekstra kroner i piggdekkavgift. Vi har tross alt tatt på oss store utgifter i årene framover med bl.a. Kunstsilo. Men det er å forvente at man bruker litt mer redelige og gjennomtenkte argumenter. For dette har ingenting med «urettferdighet» å gjøre, da evner man ikke å sette seg inn i alle innbyggernes hverdag. Kanskje tiden moden for å ta en tur på «bøgda» og se hvordan folk har det, før man sutrer om hvor urettferdig man blir behandlet.

Til slutt: På papiret står det at avgiften ikke gjelder i «grisgrendte strøk», men det hjelper jo lite når man må inn i «avgiftssonen» for å kunne ta bussen videre. I Randesund, som jeg har best kjennskap til, hadde det vært en god ting å kunne kjøre til transportknutepunktet/senteret på Rona, parkere og ta bussen videre. Eller handle, bruke frisør, apotek osv. Man hadde da lagt opp til en miljøvennlig løsning, der du ikke kjørte lenger enn du måtte på piggdekk. Men dette er effektivt stoppet ved at skiltet for gebyr står på Benestad(!), hvor det ikke finnes noe sted å sette fra seg bilen.

Hvilket reelt valg har man da, om man bor ett sted man trenger tryggheten piggdekk gir? Hva blir da insentivet for å ikke fortsette videre på piggdekk, når man allerede har betalt gebyr for å kjøre de siste to kilometerne over et «jorde»?