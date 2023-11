Karl W. Strandvik har reagert på intervjuet, først i avisen KRS den 10. november, så i Fvn. den 14. november. Are fikk ikke lest korrektur på innholdet så feil ble ikke rettet opp: •Are Herdlevær er klubbleder i klubben Fagforbundet Kristiansand kommune. Pål Tjøm er hovedtillitsvalgt. •Fagforbundet har p.t. 137 tillitsvalgte i Kristiansand kommune. •Det står at Fagforbundet ikke tar standpunkt i slike saker. Det skulle stått denne saken. Fagforbundet (og alle andre fagforeninger) tar standpunkt i politiske saker hver eneste dag og kommer til å fortsette med det.

Fagforbundet i de gamle kommunene (Kristiansand, Songdalen, Søgne) forholdt seg nøytrale under hele prosessen med kommunesammenslåing.

Fagforbundet (nye) Kristiansand har vedtatt at vi skal forholde oss nøytrale også i prosessen om eventuell kommunedeling. Are Herdlevær er som klubbleder i Kristiansand medlem av styret.

Fagforbundets oppgave i denne prosessen er å påse at lover og avtaleverk blir fulgt for våre medlemmer. Om det blir deling eller ikke er politikernes ansvar.