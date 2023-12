Det er det også i skilsmisser og barnefordelingssaker. Derfor har også Norge anerkjent at barn har uttalerett og medbestemmelsesrett i en rekke samfunnsspørsmål, i tråd med FNs barnekonvensjon.

Det er selvsagt både vitenskap og forskning som ligger til grunn for at verdenssamfunnet anerkjenner barns medbestemmelsesrett. Eksempelvis i klimaspørsmål og en rekke andre saker. Det er deres fremtid, tross alt.

I saken om Søgne og Songdalen, så ligger det i kortene at de små kommunene har en annen tilnærming til de lovpålagte oppgavene enn Kristiansand. Blant annet har Kristiansand kommune uttalt at de vil slanke skolestrukturen, mens forkjemperne i S og S vil ta vare på nærskolen og barnas nærmiljø i distriktene.

Som medlem i oppvekstutvalget i Kristiansand kommune ble jeg gjennom de 4 siste år forelagt hvilke skolenedleggelser som stadig vurderes. Herunder Tinntjønn, Nygaard, Rosseland og Finsland i S og S. Dessuten fikk vi stadig informasjon om hvilke utfordringer man hadde på disse skolenes med vedlikehold, trygg skolevei og fremskrevet elevgrunnlag. Med andre ord: Kristiansand har dem på nedleggingsblokka, selv om det enda ikke er fattet vedtak.

Kristiansand Kommune har også hatt langvarige tilsvarende utfordringer i en rekke andre bydeler. Erkleiv, Hånes, Øvre Slettheia, Voiebyen, Fiskå og Åsane bare for å nevne noen. Med unntak av et håp som etter mange år er skapt, men ikke innfridd på Hånes, har jeg tilgode å se at foreldrene og barna i disse bydelene gir honnør til de løsninger kommunen ender opp med.

Denne problemstillingen alene bør derfor tale for at barn og unge i S og S får stemmerett i kommunedelingssaken. Det er deres nærmiljø, identitet og stedstilhørighet saken gjelder.

Ungdommens bystyre i Kristiansand taler i så måte mot bedre vitende, mot sine egne interesser og i strid med sitt eget eksistensgrunnlag når de er av motsatt oppfatning enn verdenssamfunnet i en sak som åpenbart omhandler barna i Søgne og Songdalens fremtid.