Noen ganger kan det være godt å få det meste på avstand. Året hjemme har selvsagt vært preget av lokalvalget, store økonomiske utfordringer for mange , debatten om folkeavstemning eller ikke om reversering av storkommunen og for meg og mange Start-medlemmer og supportere fotballsesongen 2023 som endte med mageplask 25.november da klubben i midt hjerte mistet muligheten til å igjen klatre opp og konkurrere med landets beste lag.

Hva så med lokalvalget og følgene av det ? Vi har altså nå en flertallskoalisjon bestående av Høyre, mitt parti KrF, FrP, Venstre og SP, og det skal nok helt spesielle saker til for at Bernander og co. gir fra seg styringen i denne perioden. Et budsjett er nå vedtatt for 2024, et budsjett som jeg mener kunne hatt en sterkere helseprofil. Jeg har hele tiden hevdet at det blir feil å nedbemanne Kløvertun til fordel av Valhalla. Vi ser også diskusjonene som går rundt omsorgsboliger. I det hele tatt er det klare prognoser som viser at vi blir stadig flere eldre, og det skaper utfordringer og konsekvenser. Dette må vi bare ta inn over oss og prioritere i en langt større grad enn det som gjenspeiles i det vedtatte budsjettet.

Så har vi problematikken rundt personøkonomi verifisert med de lange matkøene. All ære til at banker, herværende avis og mange andre bedrifter og privatpersoner her støtter beundringsverdig opp, men kommunen burde selvsagt også gjennom budsjettet initiert signaler om støtte. Her synes jeg AP og deres koalisjon hadde et godt forslag om et dyrtidstilskudd på fem millioner.

Det burde også flertallskoalisjonen funnet plass til.

Igjen ser vi at mer enn femti millioner gis i driftstilskudd til Kilden og Kunstsiloen. Jeg ble egentlig positivt overrasket da vår egen varaordfører Charlotte Finnestad i valgkamputspørring i Fvn sa ja til kutt i støtten til kunstsiloen. Men så er nok hun dessverre blitt fanget inn av kompromissene som måtte til for å komme i mål med det Høyre-dominerte budsjettet, akkurat som nok også FrP har måttet det. Nå håper jeg bare at ikke koalisjonen er samstemte med Petter Benestad og Venstre om at vi skal søke om å bli en europeisk kulturhovedstad. Det har vi på ingen måte råd til med tanke på kommunens mange uløste oppgaver.

Jeg har ofte fått som motargument når det gjelder mitt standpunkt til driftsstøtten til etablissementene på Silokaia at vi er bundet opp til avtaler med enten stat eller fylke eller begge. Blant annet løper der en avtale med disse som er vedtatt tilbake til 2014 når det gjelder Kilden. Da spør jeg om disse avtalene løper for all fremtid? Tidene forandres og nye utfordringer kommer, så disse avtalene bør det nå tas initiativ til å endre!

Og etter femti år med frivillig arbeid innen ulike idrettsorganisasjoner mener jeg det er på høy tid at frivillighet prioriteres på en helt annen måte når kultur- og idrett setter opp sitt budsjett. Så ja til økt fokus på frivillighet og fritidskort!

Dette har både et økonomisk og et helsemessig aspekt.

Og et par andre saker avslutningsvis. Jeg er glad for at regjeringen nå har vist handlekraft ved å ha opplegget klart for folkeavstemningen om eventuell reversering av kommunesammenslåingen, og selv om jeg som tidligere Søgne-innbygger håper på ja til reversering, så er det viktig at vi alle respekterer utfallet av avstemningen. Vi kan ikke gjøre samme feil som sist!

Og så litt Start. Etter å ha vært medlem siden 1959, og fulgt nøye med klubben gjennom mange år både som aktiv og frivillig, og spesielt det som har skjedd siste året, og hatt kontakt med noen av de aktørene som nå jobber med å løfte klubben igjen, så er jeg optimist. Dette skal vi få til ved å stå fram og jobbe som en samlet klubb, medlemmer, supportere og hele byen! Heia Start!

Godt Nyttår!