Det burde vi gjøre på en måte som er bærekraftig for samfunnet.

Norske virksomheter står overfor en betydelig mangel på arbeidskraft i fremtiden med nesten 53 000 ledige stillinger, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom dette håndteres på en riktig måte, er det ikke bare spørsmål om å gi bistand, men også en investering i vårt eget samfunn. Det er her Arbeiderpartiet er mye bedre enn PP, Høyre og FrP. Vi ser flyktninger som en ressurs for byen vår fremfor en belastning.

Integrasjonsforskning, støttet av Nordisk ministerråd, understreker at utdanning er avgjørende for vellykket integrering av flyktninger. De fleste flyktninger som kommer til Kristiansand ønsker å opprettholde et normalt liv, inkludert å bidra i arbeidslivet. Velintegrerte flyktninger kan dermed bidra til å fylle denne gapende arbeidskraftsmangelen.

Under Erna Solbergs regjeringstid oppsto en fastlegekrise, som Arbeiderpartiet har klart å løse. Å sikre tilgang til fastleger for alle innbyggere er ikke bare en humanitær handling. Det er også en investering i folks helse og trivsel, og dermed i samfunnets fremtidige produktivitet og velstand.

Jeg er selv et levende bevis på hvordan flyktninger kan bli en ressurs for samfunnet! Da familien min og jeg kom til Norge på begynnelsen av 90-tallet, måtte vi starte på nytt med utdanning og tilpasse oss en ny kultur. Med støtte fra lokalsamfunnet lærte vi raskt språket og integrerte oss vellykket. Mine foreldre fant arbeid, bidro til samfunnet og kjøpte til og med bolig innen få år!

Ved å veilede flyktninger til å komme seg ut i arbeidslivet, styrker vi ikke bare mangfoldet i byen vår, men også vår egen økonomi og velferd på lang sikt. Å hjelpe andre er ikke bare et spørsmål om medfølelse, det er også et smart valg for vår felles fremtid.