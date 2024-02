Det er ingen vei utenom å ta dette på alvor! Vi må snakke om den makten og påvirkningskraften influensere har fått de siste årene, for den er skremmende. Spesielt innenfor skjønnhet og livsstil.

Det frontes et ekstremt forbruk og materialistisk fokus. Det er kommersielle budskap som forherliger det som har til hensikt å endre på kropp og utseende. Dessverre så er det helt naturlig at mange unge tar til seg rådene som flere kjente influensere kommer med i sine kanaler.

Jeg blir så trist over at influensere med store følgertall legger så mye vekt på at utseende er viktig. Om det er rynkefri hud, spraytan, vippeextentions, påsatte negler, Botox, Hollywood-smil, kroppsfasong eller hva enn det måtte være. De planter et behov hos målgruppa sin – et behov som egentlig ikke var der fra før. Det er dette som er en av baksidene med sosiale medier.

Det er mye målrettet reklame av influensere på nett som har både barn og unge som følgere. Som foreldre kan man være bevisst på hva man forteller barna sine, men så lenge barn og unge ferdes på nett vil de stadig bli fortalt gjennom reklame hva som er “idealet”. Jeg har som ung blitt påvirket av ulike ”trender”, så jeg vet godt hvor vanskelig det er å lukke øynene for det i en sårbar alder. Det er derfor det er så viktig at influensere tenker over hvilken makt de har, og hva de velger å fokusere på. Nå lever vi i en tid der aldring har fått mer fokus. Det er det ingen tvil om.

Vi kan lese i NRK at hudlege Michael Zangani sier at en hudpleie-trend har skutt i været det siste halvåret. Det er barn helt ned i 10-års alderen som tenker på rynker og anti-aldring. Vi har feilet som samfunn når det er mye penger å hente som influenser på all denne negative påvirkningen som treffer våre barn og unge. Vi må løfte en debatt! Vi må få på plass flere retningslinjer og forpliktelser for influensere, men også bedriftene.

De må ta sin rolle og påvirkningskraft overfor unge følgere på alvor! Det hadde vært så fint om det heller frontes mer ting som har en positiv innvirkning på hverandre som mennesker – og verden vi lever i. Det er lov å håpe at det kan bli en trend.