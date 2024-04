Dette likte jeg dårlig, og tanken som slo meg var at: Hvorfor kommer dette opp først nå etter at vi har hatt to årsmøter og såvel valgt interimsstyre og et endelig nytt styre ? Burde ikke dette vært avklart for lang tid siden?

I artikkelen i Fvn stod det at kravet baserte seg på bonus av inntekter i henhold til en avtale som styret i IK Start skulle ha overtatt fra Start-En-Drøm. Det stod ikke noe om at dette bonuskravet allerede var med i regnskapet for 2023 som nå er vedtatt, med andre ord er kravet en del av klubbens gjeld på omlag sju millioner.

Jeg, med flere, var nok vel rask med å kritisere Terje på sosiale medier for det han gjorde krav på. Så når jeg fikk vite mer om sakens realiteter og innhold har jeg forståelse for kravet, og jeg har også beklaget overfor familien mitt umiddelbare standpunkt.

Og jeg synes Fvns overskrift var noe malplassert i forhold til sakens realiteter.

Men det jeg altså nå stiller spørsmål til: Hva med det nå avgåtte styret med Ole Magnus Skisland som leder? Bør ikke det komme på banen og kommentere oppslaget? Og jeg mener jo helt klart at ved å inngå en slik avtale dokumenteres dårlig styrearbeid. For greit nok at det kan utbetales bonus for økte inntekter, men da må vel forutsetningen være at kostnadene er under kontroll og i henhold til budsjett ?

Så, beklager Terje, men kommentarer fra Skisland og co. etterlyses !