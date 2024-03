Økte renter, økte strømpriser, flere bommer, økte bensin/dieselpriser, grassat økning i kommunale avgifter osv. osv. Alt uten at Støre har løftet en finger. I så fall langfingeren.

Kan alt dette ha vært en gjennomtenkt plan? At når alt nærmer seg rock bottom, så kommer Støre inn som en reddende engel? Tenk litt over denne mulige «masterplan», nå som valget nærmer seg. Først pisken, så gulrota. Det ligger i sakens natur at når alt er et helsike, vil enhver forbedring bli mottatt med applaus. Hele tiden har Støre hatt mulighet til å påvirke nær sagt alt av det ovennevnte. Men, åpenbart ville effekten av å forbedre en allerede OK situasjon, være liten. Ergo, gevinsten ved et forestående valg vil jo bli svært stor dersom økte renter, økte strømpriser, flere bommer, økte bensin/dieselpriser, kommunale avgifter osv. osv. ved et trylleslag forsvant, med det resultat at Støre dermed valget vant. Først pisken, så gulrota. Genialt ikke sant?