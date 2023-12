Når en del av oss møter opp og foretar et valg, annethvert år, så er det basert på det vi vet om en sak, eller kommune/fylkes/stortingsvalg, andre mandagen i september. Sist 11.09.23.

Så blir en dato fremsatt, for en spesiell folkeavstemming, 22.01.24. Kilometervis, med spalter er fabrikkert. Sånn skal, og bør det være. Men, kvaliteten og språkbruken, bør vi få opp på et sunnere nivå.

Men, nå er det vel nok med denne saken? La denne gå sin gang.

Alle som vil, mellom 18 og 105 år, kan stemme. De vil få hjelp, til det digitale valget, som vil gå greit. Jeg var deltaker på et godt besøkt møte tirsdag kveld hvor det hele ble diskutert. Vi reiste hjem med et godt inntrykk av at dette blir en fin avslutning, på denne betente saken.

I morgen, torsdag den 14.12.,starter et budsjettmøte, i K-3. Utfallet, må alle parter godta. Kalles demokrati. Kan fort bli et like langt møte som 18.12.2019. (14.5 time). Fra mitt eget ståsted, vil jeg oppfordre under avstemmingen på kanskje 250 delsaker, for å lande et godkjent budsjett. Ta høyde for, at dette blir vinklet mot et "skilsmisse-budsjett".

At en kommunalminister skremte vettet av en nyansatt ordfører og hans 57 disipler/representanter, må stå for hans egen regning. Det var til de grader uklokt i denne opphetede saken. Selv tror jeg at ordfører og repr. sitter trygt de 4 årene de er valgt inn for.

Mye verre er det med de som gjemmer sakspapirer/brev/og mailer til det er smartere å ta dem frem igjen. Sånne ansatte bør tenke seg godt om videre. De har en stilling, som i et hvilket som helst norsk firma. Noen må gå på dagen, og andre kjemper, for å bli. (les: sykehus, fylkeskommune, Kr.sand kommune, Returkraft, AKT.as osv. Alle er store arbeidsplasser, og vi forventer seriøs drift).

Dette må vi legge vekt på å fjerne, vi vil ikke ha sånt i Agder.

Det blir jo stort sett jul hvert år. Så la oss i fellesskap dra lasset videre og gjøre den jobben som mange av oss er satt til å gjøre. Tone ned mye dritt og press m.m. Da får vi et godt minne om et vendepunkt som skjedde, julen 2023.!

1. januar 24, da er vi igjen klare for å jobbe videre med strømsaken, sykehusene våre, snu rundt på AKT as sin drift i Agder, pluss en haug med små saker!

Dette går rette veien.