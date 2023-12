Som sykepleier og personlig trener har jeg mange positive historier om mennesker som ikke bare har startet med trening, men som faktisk har begynte å like det. Her er tipsene de har fulgt:

Planlagt og prioritert.

Satt seg et realistisk mål.

Valgt aktivitet. Er det på tide å prøve noe nytt?

Trent sammen med andre. Det er morsomt og det forplikter.

Starte med to ganger i uken

Vil du prøve selv? Start med to ganger i uka. Etter cirka seks uker belønnes arbeidet. Du orker å gi mer gass på jobb, du spiser bedre og har mindre smerter. Du får bedre tid og sparer penger på transport.

– Jeg klarer å holde følge med barnebarna på lekeplassen, sier de. – Jeg har mer overskudd, jeg har lyst, jeg vil, jeg kan!

– Det er mye helse i mosjon. Det kan gi flere gode år i eget hjem, skriver Thea Rebecca Eigestad, ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (vest). Foto: Børge Røssaak Nilsen

Selv liker jeg å sykle til jobb, og økta med onsdagsgjengen er ukas høydepunkt. Når motivasjonen svikter minner jeg meg på at det er gøyere å være blid enn sur og gjennomfører likevel. Frisk luft og fysisk aktivitet gir energi.

Skrøplige eldre er utsatt

Hjemmeboende skrøpelige eldre har økt risiko for akutt sykehusinnleggelse. Man betegnes som skrøpelig hvis man oppfyller minst tre av følgende fem kriterier: Vekttap, redusert muskelkraft, lavt aktivitetsnivå̊, langsom ganghastighet og utmattelse.

Når du og jeg blir gamle må sykepleiere gjøre enda strengere prioriteringer i arbeidet enn i dag. Kommunene, sammen med sykehusene, må ta i bruk nye metoder og verktøy for å løse oppgavene som venter innen helse- og omsorgstjenestene. I Region Kristiansand er ett av tiltakene i perioden 2022-2026 å bidra til at befolkningen selv kan ta vare på egen helse, slik at de kan bo trygt hjemme i egen bolig lengst mulig. Færre skrøpelige eldre er et mål. Kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla skal samarbeide, og særlig overfor innbyggere 55+.

De ansattes kompetanse skal styrkes, og der kan Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) bidra i undervisning og kompetanseheving.

I det forebyggende arbeidet er trim og mosjon viktig. La meg gi fire tips for hvordan du kan komme i gang:

Åpne kalenderen din, hvor er lukene?

Sett av tida til trening, og da en aktivitet som du trives med. Aktiv transport er gull, ti minutt intervalltrening er bedre enn null, tur ut er bedre enn tur til sofaen, hele kroppen kan trenes på under tretti minutt (mens potetene koker), hvorfor stå stille og se på mens barnebarna trener, tren sjøl!

Sett deg et mål.

Vil du vinne Terrengkarusellen, bli mer hverdagsaktiv (ta trappa istedenfor heisen, gå i stedet for å kjøre), bli god i padel eller bli sterkere i kroppen ved å gå i terrenget og legge inn litt ekstra tempo i motbakkene?

Ha en konkret plan.

Det kan være ti knebøy, fem armhevinger og gå til jobben tre dager i uka eller ei runde i lysløypa med en kompis søndag kveld.

Gjør avtale med en venn.

Det gjør satsingen din mer forpliktende.

Alle med behov for tett oppfølging i helsevesenet skal få det også i fremtiden. Men da er det viktig at vi forsøker å holde oss i såpass form at vi kan bo trygt og godt i eget hjemme lengst mulig.

Jeg har satt meg mitt eget mål: å bikke 94 år og fortsatt kunne tørke meg bak med både venstre og høyre hånd. Dette vil kreve kondisjon, utholdenhet, styrke, balanse og koordinasjon.

Fysisk aktivitet alene er ikke en garanti for selvstendig og friskt liv, men sjansen øker gjennom punktene over. Hva er ditt mål og hvordan skal du komme dit?