Jeg håper alle foreldre der ute motiverer barna sine så mye som mulig.

Førstegangstjenesten gir en fantastisk sjans for å utvikle seg, skape vennskap for livet og ikke minst få utdanning dersom man velger å gjøre det i løpet av året som vernepliktig.

Som 19 åring forlot jeg Grimstad i 1998 for å dra inn i førstegangstjenesten. Den gangen var ikke jenter en naturlig del av forsvaret. Det som overrasket meg mest da jeg entret inngangen til KNM Harald Haarfagre i Stavanger, var alle muligheten som fantes. Alt fra å benytte lærlingetiden som en del førstegangstjenesten, til å ta opp fag for å forbedre karakterer. Eller om du allerede er ferdigutdannet som for eksempel fysioterapeut, lastebilsjåfør, eller sykepleier, kan man arbeide som det dette året.

Det slo meg noen minutter senere etter at jeg hadde fått ulevert utstyr. Denne informasjonen bør all ungdom få. Ikke bare gutter. Alle burde få vite om mulighetene som byr seg dersom man gjennomfører førstegangstjenesten.

Det var da jeg bestemte meg. Min største kampsak skal være å få innført allmenn sesjon, slik at jenter også kan få samme informasjon. Slik at jentene selv kan få velge om de ønsker å gjennomføre verneplikt på riktig faktagrunnlag. Noen år senere var kampen vunnet og allmenn sesjon ble innført.

I dag har Forsvaret gått et skritt lenger, nemlig å innføre allmenn verneplikt. Jeg har forståelse for at det kan skape frykt hos dagens ungdommer. Jeg har forståelse for at det er ukjent farvann og jeg har forståelse for at de ikke vet hva de går til. Men den beste måten å få robuste unge voksne på, er ett år i militæret hvor de også lærer sider av seg selv som de muligens ikke visste eksisterte.

Førstegangstjenesten får både gutter og jenter til å vokse og gi dem styrke til å kunne stå opp for seg selv og det de tror på.

Muligheter er det også for dem som ønsker å få en forsmak på året de har i vente. Det vil hjelpe dem godt på vei og endringene kommer ikke så overraskende på den dagen de skal tjenestegjøre. Jeg vil derfor på det sterkeste anbefale å engasjere seg i Heimevernets Ungdom (HVU). Det eneste gratis fritidstilbud hvor det ikke vil komme ekstrautgifter som til drakter og sko.

Der lærer man alt fra lederskap, våpentrening til kart og kompass. Det er en super måte å forberede seg på før man skal avtjene verneplikt.

For alt vi er og alt vi har, benytt muligheten. Jeg har aldri angret og vil aldri ha vært opplevelsen foruten. Det har formet meg til å kunne stå opp for meg selv, lagledelse og andre verdier som jeg har hatt god nytte av i det voksene liv. Gled dere.