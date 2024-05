Er virkelig de styrende organer så trege og handlingslammet at det må gå et halvt år til før det skjer noe? Dette er jo en enorm gavepakke til Putin og hans medsammensvorne. Jeg trodde den Norske stat skulle støtte Ukraina. dersom en sniles hastighet gjøres om til vilje til tiltak så ser det ut til at snilen har større vilje til å få gjort noe enn de styrende organer i Oslo. Der ser det ut til at det fullstendig står på stedet hvil. Nå er det på tide og fyre opp raketten og få gjort noe med den forbaskede sendrektigheten. hvorfor i all verden her ikke våpenproduksjon og produksjon av ammunisjon for lengst kommet i gang.

Våpenproduksjonen og produksjonen kunne ha vært i gang siste delen av fjoråret den, men når det ikke er vilje til å sette i gang med produksjonen før nye produksjonslinjer er ferdig utbygget på grunn av at myndighetspersoner ikke forstår at det går an å produsere mens en bygger nytt.

Se til å få ting gjort og det nå og ikke til neste år. Da eksisterer kanskje ikke Ukraina lenger på grunn av at russerne som allerede nå er på offensiven kanskje har tatt hele landet.