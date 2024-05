En av statens guleroter er Byvekstavtale. Pisken er at byens befolkning da skal ofres, pines og presses som en sitron. Bommer, bommer og flere bommer. Enhver som kjører i nærområdet, menigmann eller politiker, ser jo at det er stor trafikk inn og ut av byen. Som enhver by i vekst har. Man kan formelig se sikkelet fra de ivrigste bommisters munn, og dollartegnet i øynene. Det mest ondsinnede er tanken om å bomme inne Sørlandsparken, Ikea og søppelfyllinga. Jeg håper, men tror ikke, at de politikere som ser at det hele er en scam fra staten, setter foten ned og fjerner hele driten.

Oljefondets markedsverdi er nå 17 tusen 547 milliarder. Et gigantisk fjell av penger. Bor vi i samme land som våre politikere? Er vi kun statister som har en oppgave; Å være politikernes melkekuer. Støre med pisken, tror at han og AP skal vinne valget under dekke av miljø. God forbid!