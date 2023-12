Konsekvensen av dette er at nordmenn helt unødvendig må tømme kontoene sine og bruke alle oppsparte penger og mer til – for å holde varmen. Om ikke Norge snarest kommer seg ut av EUs energibyrå ACER vil dette faktisk også true nordmenn og norsk industri sin konkurranseevne. Dette kan rett og slett ikke regjeringen Støre lengre forholde seg likegyldige til.

Kraftutveksling som foregår i EU og EØS er noe vi alle tjener på, sa den tidligere regjeringen Solberg til stadighet, men dette stemmer ikke – og hva vil regjeringen Støre konkret gjøre med dette? Vi husker alle godt hovedargumentet for at Norge skulle slutte seg til ACER. Vi kunne importere billig strøm når det var kaldt i Norge og eksportere når overskuddet på strøm var stort i Norge.

Fakta er at i det europeisk indre marked for strøm, så sørger algoritmer for at strømmen går dit strømprisen er høyest. Da er det ikke lenger tilbud og etterspørsel i Norge som gjelder, men Europa som dessverre også bestemmer strømprisen i Norge.

Kleppelista mener derfor bestemt at Norge skal bruke den rene norske strømmen på det norske folk og til å bygge landet, men da må vi ut av EØS og ACER sine klør snarest mulig. Og her har vi ingen tid å miste, finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Den kraftige prisstigningen og økte levekostnader rammer nordmenn som lider og sliter unødvendig hardt. Denne selvskadingen må nå ta slutt!