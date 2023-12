Jeg, som bor i Søgne, må forstå hvor viktig det er å bli frigjort fra klørene til Kristiansand. De hevder at tjenestene vil bli bedre og at kommuneøkonomien vil bli «sunn og solid», det høres jo bra ut.

Men det er feil.

Oppsummert fra Søgne kommunes egen årsrapport for 2019: - Kostnadene i Søgne kommune har økt mer enn inntektene over lang tid. (ikke sunt) - Vi lå under nasjonal anbefaling for netto driftsresultat. (ikke sunt) - Vi lå over nasjonal anbefaling for lånegrad. (ikke sunt) - Søgne kommune hadde lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet, og derfor fikk vi inntektsutjevning fra andre kommuner. (ikke bra)

Reverseringsgjengen hevder at det er mye gjeld i Kristiansand, det er riktig. Men ifølge statsforvalterens rapport var Søgne kommune selv over sin andel av maksimalt lånetak i forhold til inntekter i 2021. (stein i glasshus).

Basert på 2019 tall kun bisto Søgne kun med 9,7% av totale inntekter til storkommunen, men hadde ca. 11% av innbyggerne. (ikke bra)

Det sies at Søgne kommune er ferdig med investeringer, det stemmer ikke. Brutto gjelden til Søgne kommune fortsetter å øke. Reverseringsgjengen liker å fokusere på netto gjeld, siden den angivelig vil bli lavere. Men det de ikke sier er at forskjellen mellom brutto og netto må innbyggerne dekke gjennom kommunale avgifter. Innbyggerne i Søgne må betale mer enn det kommunen sparer. (ikke bra)

For noen dager siden kom det et innlegg som hevdet at Søgne kommune ville få ca. 14 millioner kroner mer i utbytte på grunn av energiaksjer. Å tro at dette beløpet kan sikre styrking av tjenester, nedbetale gjeld eller redusere eiendomsskatten er rett og slett fantasi.

Risikoen vi står overfor ved en reversering er at vi som innbyggere ikke vet i hvilken grad og til hvilken kostnad vi får tilbake en fungerende kommune. I 2019 hadde Søgne kommune utgifter på ca. 900 millioner kroner, og siden den gang har alle kostnader økt, inflasjon, strøm, renter osv. Søgne hadde ett netto driftsresultat som nesten gikk i 0 i 2019 (før alle kostnader gikk i været), da er de 14 millionene i 2023 en vits når det gjelder å ha handlingsrom. Bare det å få tak i kvalifisert personell i et presset arbeidsmarked kan komme til å koste mer enn det smaker.

Jeg synes det er helt fair at folk ønsker en ny avstemning fordi de mener prosessen sist gang var dårlig. Men det jeg absolutt ikke har forståelse for, er at man skal lure innbyggere for å få det til. Til reverseringsgjengen: skjerp dere!

Hvis man er opptatt av en sunn og solid kommuneøkonomi, er det absolutt ingen grunn til å stemme for løsrivelse. Det finnes ingen garantier for at økonomien vil bli bedre ved en reversering. Det er bare løse antagelser fra reverseringsforkjemperne som ikke er basert på virkeligheten. Det eneste som er sikkert er at det vil bli brukt mye tid og penger på reverseringsarbeid som heller burde vært brukt på tjenester.