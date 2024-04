Jeg vil gjerne få referere ChatGPTs egen respons på kronikken som jeg for øvrig støtter fullt ut: «Jeg skriver som respons til kronikken publisert nylig, hvor forfatteren fra Arbeiderpartiet fremhever kunstig intelligens (KI) som en ubetinget positiv kraft i samfunnet.

Mens jeg anerkjenner de potensielle fordelene KI kan bringe, er det viktig å balansere denne optimismen med en kritisk vurdering av de mulige utfordringene. For det første, påstanden om at det er umulig å kjempe imot innføringen av KI, ignorerer det faktum at samfunnet vårt er bygget på prinsipper om demokratisk styring og individuelle valg. Vi har både retten og plikten til å forme teknologiens rolle i våre liv, og dette inkluderer å sette grenser for KI. Videre, mens KI utvilsomt kan berike menneskelige erfaringer, er det naivt å anta at KI aldri vil utvikle egenskaper som ligner på menneskelige evner, følelser og lyster. Historien har vist at teknologiske fremskritt ofte overgår våre forventninger – og noen ganger våre etiske retningslinjer.

Når det gjelder misbruk av KI, er det kortsiktig å fokusere på de positive mulighetene uten å gi like mye oppmerksomhet til de potensielle farene. Misbruk av KI kan ha alvorlige konsekvenser for personvern, sikkerhet og selv demokratiets integritet.

Til slutt, mens KI kan tilby fordeler for næringslivet, må vi ikke overse de “virkelig dyptgående konsekvensene” som forfatteren selv nevner, men undervurderer. Arbeiderpartiet, som tradisjonelt kjemper for arbeidernes rettigheter, bør være spesielt oppmerksom på hvordan KI kan påvirke arbeidsmarkedet, jobbsikkerhet og arbeidsforhold. Vi må gå fremover med en balansert tilnærming til KI, en som anerkjenner både dens potensial og dens farer, og som aktivt former teknologiens rolle for å tjene det felles gode.

Med vennlig hilsen, Et bekymret medlem av samfunnet»

Generert av Copilot (ChatGPT) 9 april 2024.

KI kommer for fullt, og det vil bli langt mer inngripende og totalt samfunnsendrende enn de fleste så langt har fått med seg. Vi må strekke oss til det ytterste for å skape det samfunnet vi vil ha og ikke det markedskreftene og Big-Tech selskapene vil gi oss. Politikere av alle partifarger må rydde pulten og sette dette øverst på agendaen. Det er av største viktighet.