Seinest i dag, 6/4, ble behørig annonsering av Helgemorgen på fjernsyn overmannet av sportsutøvelse på NRK 1, samtidig som NRK 2 sendte sportsoverføring. Dette er ikke noe enestående fenomen. Flere ganger tidligere har vi vært vitne til det merkelige forhold at Helgemorgen starter f.eks. på NRK 1 og så midt i sendingen går over på NRK 2. For en enkel seer fremstår dette som uforståelig. Egentlig en bagatell, men like fullt uforståelig.

I min barndom og ungdom, sendte NRK tidssignalet, et symbol på pålitelighet og forbilde. Når det opphørte vet jeg ikke, men klokke er utvilsomt en mangelvare på Marienlyst. Flere ganger daglig blir de tidsannonserte programmer forsinket. Og årsaken er i mange tilfeller egenannonsering. Dette behovet trumfer helt klart påliteligheten, men har også sammenheng med at foregående program er forsinket.

Egenannonsering har i det hele tatt blitt stadig utvidet og er til tider enerverende i sine stadig gjentakelser. I fjernsynets tilblivelse ble det klargjort at NRK fjernsyn skulle være reklamefri. Dette gjelder tydeligvis ikke lenger. Det kan umulig være et udekket behov med disse massive gjentakelsene av kommende programmer. Det skaper i alle fall irritasjon.

Og når man er kommet på etterskudd med tid, har vi ikke et behov for å se kjølvannet på en eller annen ukjent ferje eller på- og avstigning på en trikk.

NRK har gjennom mange år nyt stor tillit blant lyttere og seere. At ikke ledelsen ser hvor skadelig nevnte slurvete behandling av sine "kunder" er, kan man undres over.