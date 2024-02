Kommunen vil omregulere jordene øst for Klepplandstunet til sentrumsformål. Dette uten at det foreligger noen form for dokumentasjon som viser hvorfor det nå er behov for å utvikle sentrum i den retning eller hvilke konsekvenser det vil få. Jeg har etterspurt dokumentasjon fra kommunen på hvilke vurderinger som er gjort og hvordan dette er forankret i overordet arealstrategi, men slik dokumentasjon finnes tydeligvis ikke.

Tangvall sentrum har tidligere vært lite kompakt, noe som har ført til at folk har brukt bil når de skal forflytte seg mellom butikkene. Tangvall Arena, med parkeringskjeller til over 200 biler, har skapt et nytt tyngdepunkt, og et grunnlag for et mindre bilbasert sentrum. Det er derfor vanskelig å skjønne hvorfor kommunen nå vil ekspandere sentrum ved å omregulere nye store areal øst for Klepplandstunet. Dette området ligger i motsatt ende av sentrum i forhold til Tangvall Arena. Hvis dette nå blir omregulert til sentrumsformål, så vil det bidra til enda mer biltrafikk på Tangvall.

Dette er også i strid med kommunedelplanen for Tangvall fra 2016 og arealplanen vedtatt i Søgne i 2019, som har fortetting og transformasjon av dagens sentrumsareal som hovedstrategi – ikke utvidelse lengre østover. Kommunen bruker hyppig disse planene som grunnlag for å avvise private planinitiativ, men de trenger tydeligvis ikke selv ta hensyn til dette. Det kan virke som om «spillereglene» er annerledes for kommunen, enn for andre som fremmer planinitiativ. Trenger ikke kommunen selv å forholde seg til egne vedtatte føringer for utvikling av sentrumsarealer?

Det er også underlig at verken Statsforvalteren eller fylkeskommunen har innsigelser mot en slik omregulering av jordene øst for Klepplandstunet til sentrumsformål. Det vil bl.a. innebære at det blir ca. 1 km å gå fra parkingskjelleren under Tangvall Arena til nytt sentrumsareal øst for Klepplandstunet. Kommunens forslag til utvidelse av areal på Tangvall til sentrumsformål, støtter heller ikke opp om regionale og nasjonale arealstrategier. Transformasjon, fortetting og tilrettelegging for redusert behov for bruk av bil har de tydeligvis ikke vektlagt i dette tilfellet.

Det beste hadde vært om kommunen hadde brukt muligheten de hadde etter sammenslåingen i 2020 til å ta vare på denne matjorda. Den gang var saksbehandlere i kommunen dessverre negative til dette, så det «løpet er nok kjørt».

Før en eventuell utvidelse av Tangvall sentrum blir vedtatt, så bør det utredes og dokumenteres hvorfor sentrum bør utvides, hvor det eventuelt er mest hensiktsmessig å utvide sentrum og hvilke konsekvenser dette vil få.

Jeg håper politikerne ikke vil vedta forslaget om å omregulere dette jordet til sentrumsformål på Tangvall. Det vil stride mot både vedtatt overordnet arealstrategi for nye Kristiansand, arealplaner vedtatt i tidligere Søgne kommune, samt regionale og nasjonale føringer som har transformasjon og fortetting som hovedstrategi for sentrumsutvikling. I tillegg er det en total mangel på dokumentasjon i saksfremlegget, som underbygger at sentrumsarealene på Tangvall bør utvides lengre øst. Dette kan bli svært ødeleggende for utviklingen av Tangvall som bydelssenter.

Saken skal opp i bystyret til onsdag.