Jeg sa til og med det at det burde prioriteres høyt og at det måtte produseres store mengder. Nå kom det på dataen at Norge skulle øke våpenproduksjonen, men det var først etter et ministermøte mellom flere land. Det er helt utrolig at de norske myndighetene ikke har beslutningsstyrke nok til å ta slike avgjørelser på egenhånd. Enkelte ganger kan jeg lure på hva det er de driver med der inne i Oslo. Det har vært prat opp og ned om å styrke forsvaret både bemanningsmessig og med mer våpen og ammunisjon. Hvor lenge har ikke den samtalen gått? Blir det gjort noe med å prate eller skjer det noe ved handling?

Jeg vet jo ikke om Fædrelandsvennen har videresendt mine innslag til Aftenposten, men om de har gjort det så er det bra. Jeg vet at jeg til tider kan være temmelig skarp i pennen, og det er også hensikten. Jeg kan også enkelte ganger kanskje være litt provoserende, men det er også for å få klarhet i om mine antagelser stemmer eller ikke. Selv om mine innslag ikke kom inn i avisen de gangene jeg hadde det oppe så ser jeg nå at det jeg skrev stemmer med det jeg nå leser. Nemlig at produksjonen av våpen og ammunisjon måtte komme i gang for fullt, og nå kommer det frem at de skal sette i gang å gjøre det. På grunn av mine tidligere eventuelt ignorerte innslag sier jeg nå velkommen etter.