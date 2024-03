Torridalsveien fra brannstasjonen og opp til Sødal er ei sammenhengende dødsfelle - ikke for bilistene, men for de myke trafikantene. Et utall av avkjørsler inn til boliger gjør første del, opp til Arenfeldts vei, fryktelig uoversiktlig. At det er blitt hovedveien fra E-18, Lund og sentrum til Vennesla, er en tragedie. Lastebiltrafikken går tett som hagl gjennom et boligområde med hus tett inntil veien de første to kilometerne. At ikke fatale ulykker har skjedd tidligere, er et under. Et minimum Vegvesenet burde ha innført er en fartsgrense på 40 km i timen, gjerne 30, men aller helst forbud for tungtrafikk, som burde henvises til Riksvei 9 (Setesdalsveien).

Krysset hvor denne dødsulykken skjedde, er åpenbart livsfarlig, og burde vært utstyrt med trafikklys, som gående kunne aktivere. Nå er selvfølgelig myndighetene ute i avisen og forteller at man snart skal starte utbedringen. Snart var dessverre ikke tidsnok for dette barnet.

Når man så har passert avkjøringen ved Arenfeldts Vei, er det fritt fram - for det er ingen bebyggelse. Men når man så kommer til Sødal, er det et busstopp på vestsiden av veien, UTEN fotgjengerovergang dit. Og her skal altså små barn komme seg over.

Sjøl bor jeg i Smiedalen, i ei blokk med 65 beboere. Storparten her er 70+, jeg med stokk, mange med gangbesvær, og atter mange med både dårlig syn og hørsel. I tillegg munner veien fra boligområdene på Sødal og Skaugo ut her, omtrent rett over busstoppet. Her bør man ha øyne både her og der for å få oversikt. En gedigen utbygging på Kokleheia Amfi og på Skaugo vil "fordoble" trafikken her. Mange husker nok kampen beboerne her oppe hadde for å beholde byens mest omtalte sykkel- og gangvei, hvor Vegvesenet ble "overkjørt" av fornuftige politikere. Det utrolige er likevel at de vellykkede fartsdumpene, samt den nedsatte fartsgrensen, ble fjernet da lastebiltrafikken til de tre (!) byggeplassene gikk tilbake til det "normale". Vi ba om i det minste å få beholde fartsdumpen ved busstoppet, men neida....Og nå er denne s/g-veien igjen blitt livsfarlig å bruke, da man har "glemt" å sikre mot et stup på 7-8 meter tett inntil der man går eller sykler. Så nå er det tilbake til riksveien for undertegnede, uten fartsbegrensning og dumper.

Min erfaring er at man blir møtt med en ufattelig arroganse av myndighetene, som vet, eller i hvert fall bør vite, hva som er best for innbyggerne de skal serve. Dessverre.