En avtale som er blitt mye mer omfattende enn det som lå til grunn den gang i 1992 da avtalen ble godkjent av Stortinget. Resultatet i dag er at avtalens dynamiske form fører til at Norge blir stadig mer integrert i EU.

En hovedbegrunnelse for motstandere av EU-medlemskap og EØS-avtalen er bekymringen for svekkelsen av den norske sjølråderetten og folkestyret.

Ingen tvil om at EUs direktiver og forordninger påvirker folkestyret direkte på grunn av EØS-avtalen, men folkestyret påvirkes også indirekte. I nasjonalt byråkrati og deler av det politiske miljøet i Norge rår en utbredt aksept av EUs fire friheter og markedsliberalismen, også uten konkrete krav i EØS-avtalen. Skillet mellom direkte og indirekte påvirkning av folkestyret er viktig å kjenne til, ikke minst fordi EU-regelverket er omfattende og komplisert og dessuten i stadig endring, noe som lett kan føre folkevalgte på avveie.

Debatten omkring EØS-avtalen har dreiet seg om innføringen av postdirektivet i 2008 og nå nylig striden om energibyrået ACER og EU tredje energimarkedspakke. Da Stortinget godkjente EØS-avtalen i 1992 inneholdt den 1.875 rettsakter (direktiver, forordninger, beslutninger og anbefalinger). Nye 530 rettsakter kom til i 1994. Senere har ca. 400 rettsakter blitt innlemmet årlig (de ti siste årene er gjennomsnittet 500). Totalt har det fram til nå blitt innlemmet ca. 14.000 rettsakter, hvorav noe over halvparten fortsatt er gjeldende. ( kilde Stortingets faktaark oppdatert september 2022 ).

En interessant undersøkelse som NUPI gjennomførte i 2019 om Holdninger til EØS-avtalen etter 25 år: De konkluderte med stor oppslutning, men liten kunnskap om EØS - avtalen. 70 prosent av de spurte svarte at de var positive til EØS-avtalen. Kilde: Ulf Sverdrup, Øyvind Svendsen og Åsmund Weltzien Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

I sommer kom det imidlertid frem tall som viser nedadgående støtte til EØS da det i dag er 58 prosent som er positive til EØS-avtalen. Samtidig er motstanden mot EU medlemskap stabilt på omkring 60 prosent. Selv om støtten til medlemskap har økt noe.

Et viktig vedtak under Fellesforbundets landsmøte 20 til 25. oktober i år var at forbundet åpner for å få Norge ut av ACER, og motkreftene som ønsker å åpne for å forlate EØS viste seg å ha stor støtte i salen. Det endte i avstemning ved håndsopprekning, som gikk i favør dissidentene. Resultat: Dersom Norge tvinges av EU til å endre innleieregler, vil Fellesforbundet ha en annen tilknytning til EU enn EØS-avtalen. ( kilde : frifagbevegelse.no).

Min konklusjon er at det ikke kan være tvil om at EØS-avtalen begrenser rommet for norske politiske vedtak. Alle norske myndigheter må respektere EU-rettens grunnleggende prinsipper: Forbud mot diskriminering, at det skal være fri bevegelighet for arbeidskraft, varer, tjenester og kapital, fri etableringsrett og begrensninger i adgangen til å gi offentlig støtte til næringslivet. Og verden er så mye støtte enn Europa og EU. Nei til EU er opptatt av solidaritet og handel med vår globale verden og det kan vi fint få til med bilaterale avtaler som land som Canada og Sør Korea har fått til med EU. Dessuten i utenriks- og sikkerhetspolitikken har vi vår egen stemme fremfor å være bundet til de beslutningene som EU tar i Brussel.