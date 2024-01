Men hun har tydeligvis ikke fått med seg at Utdanningsdirektoratet nå innrømmer feil ved utregningen av de nasjonale prøvene over flere år. Det er forskere fra Frischsenteret som har avslørt dette.

Utdanningsdirektoratet har benyttet dataprogrammet Xcalibre fra det amerikanske selskapet Assessment Systems til å utføre beregningene. Men programmet er ikke blitt vedlikeholdt siden 2011, da en medarbeider i selskapet sluttet.

I en e-post som Aftenposten har fått innsyn i, skriver direktør Nathan Thompson i Assessment Systems at det er klart at programmet beregner feil utviklingen over tid. Feilen gjelder utviklingen over tid, og påvirker ikke resultater for enkeltelever eller resultater innenfor samme år. Direktoratet gjør nå nye utregninger på statistikken for de nasjonale prøvene mellom 2014 og 2021. Resultatet er ventet å bli klart i løpet av januar, skriver Aftenposten.

Vi kan altså ikke vite noenting om sammenlikningen mellom skoleresultatene i Søgne før og etter sammenslåingen. Dermed er Nesvolds argument om utviklingen av nasjonale prøver uten faktisk grunnlag.