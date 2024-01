Det er totalt uakseptabelt å ta livet av tusenvis av palestinere bare for å likvidere noen få hamaskriger. Vi ser på TV at israelske soldater invaderer byene til fots. Hvorfor da slippe bomber over private hus, er de så feige og dårlige krigere? Å se Netanyahu stå smilende på TV og fortelle til hele verden at de vil fortsette krigen helt til Hamas er tilintetgjort, er tragisk.

Hvor er Vestens politikere? Sitter de bare og ser på at palestinske barn blir myrdet uten å løfte en finger? USA mater Israel med våpen, mens vår egen statsminister Jonas Gahr Støre trekker på skuldrene og synes det er leit og uansvarlig. Er det jødenes sorti under andre verdenskrig som gjør dem handlingslammet? Nå må Vesten våkne før det palestinske folket blir utryddet.

Etter at israelerne i 1948 ble tildelt nåværende land av FN, har det ikke vært annet enn bråk med dem. Stå opp! Vestens politikere, still Netanyahu og hans likesinnede i Kreml for Domstolen i Haag, og la dem råtne i sine celler. Tidligere i år (i juli) samtykket 73 land at også enkeltsaker/personer kan dømmes av Den Internasjonale Domstolen i Haag, og disse 73 landene har forpliktet seg til å etterleve domstolens beslutninger. Imidlertid godkjente ikke Israel avtalen og unnlot å signere. Likevel aksepterer og støtter verdens statsledere landet. Ufattelig men sant.