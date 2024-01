Om busspriser for ungdom: Det du skriver er til dels direkte feil.

Om stemmerett: Argumentasjonen holder ikke i det hele tatt. For hva blir den logiske konsekvensen?

Om valg av sted for å gå videregående skole: Kan nesten karakteriseres som spekulativt.

Jeg legger merke til at i et tidligere innlegg skrev du: «En ny kommune fundert på unøyaktigheter?» Da legger du lista svært høyt. For andre. Men da blir fallhøyda for deg selv betydelig.

Om busspriser: Du skrev 02.01.24: .... «Dyrere buss får de også». Du skriver 22.01.24: «Periodebillettene gjelder for hele Agder. Så der er prisene like i hele Agder.»

«Altså er ordinære billetter rimeligere fra Søgne til Kristiansand, enn fra Vennesla til Kristiansand.» Enig i det med ordinære billetter.

Når det gjelder periodebilletter, er det du skriver direkte feil. Her følger en sammenlikning av prisene Søgne - Kristiansand - Vennesla med prisene for Søgne - Grimstad/Agder: Opp til 18 år: 295/410. 18-19 år: 325/425. 20-29 år: 435/570.

Min erfaring er at ungdom bruker periodebilletter. Da er det prisen på periodebilletter som er relevant. Ikke enkeltbilletter, som du bruker som argument. Mulig du har en annen erfaring?

Om stemmerett: Du skriver: «Selvfølgelig er det riktig at de også skal få være med å bestemme hvordan Kristiansand skal utvikle seg.» Med henvisning til arbeid i Kristiansand og kjæreste i Kristiansand. Hvorfor er det «selvfølgelig»? Med samme begrunnelse bør personer fra Mandal, Vennesla, Birkenes og Lillesand også få stemme i Kristiansand. Argumentet ditt faller på sin egen urimelighet.

Om videregående skole: Du skriver: «Men vi vet at det finnes noen som ønsker å skape større avstand mellom Søgne og Kristiansand. «Jeg spør: Hvem er «vi» som vet at noen ønsker dette for videregående skole? Helt ukjent for meg. Tvert imot. Men opplys meg gjerne.

Du skriver videre: «Jeg liker ikke usikkerhet. Jeg foretrekker å satse på det trygge. Det vi vet fungerer.» Og i forrige innlegg: «Får de fortsatt gå på sentrumsskolene?» Min kommentar: Jeg registrerer at sånn er du, helt i orden. Men når det er disse argumentene som er begrunnelsen din for det du skriver om temaet videregående skole, må du ikke presentere tankene som «nøyaktigheter» når det egentlig ligger nokså nær spekulasjoner. Begrunnelsene dine er ganske «luftige», ikke særlig «nøyaktige».