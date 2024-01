Javisst. Men bare som et tomt skall, der vi ikke har styringen på noe som helst av betydning. Noen av dem sier avvæpnende: "Jeg merker ingen forskjell mellom Søgne i 2024 og Søgne i 2019". Ikke? Men hvis det er det samme for dem - "det er fortsatt Søgne" - da skulle vel argumentet gjelde begge veier? Hvorfor denne innbitte motstanden mot å få kommunen vår tilbake, hvis det er hipp som happ hvem vi "tilhører" - oss selv eller kalkulatormennene i en storby?

Og: Hvis de virkelig ikke merker noen forskjell, da innrømmer de jo samtidig at vi heller ikke har fått alt dette "robuste" som vi ble lovet.

Selve klassikeren om eldreomsorgen lød "tjenestene skal være der hvor folk bor". Ja, si dette til den ensomme 88-åringen fra Søgne som ble sendt langt avgårde østover, og til hans 84-årige lillebror som åpenbart føler en slags skyld fordi han bare kan få tatt seg én tur pr. uke østover for å besøke storebror på hjemmet. Han skulle se om han kunne få tatt turen oftere, sa han til krs.no. Håper noen kjentsfolk med bil har hjulpet ham, for dette er ille. Det var akkurat slik mange spådde i 2016-17, men det ble glatt avvist som pessimisme. Og jeg tror ikke denne 88-åringen er den eneste. Det er bare så belastende å stå fram offentlig.

Og så har vi dette merkelige argumentet om kostnaden ved gjenopprettelsen av kommunen vår - i et land som flommer over av penger, og der selve drivkraften i reformen, Høyre, forlengst har annonsert at de ønsker en ny stor runde med kommunesammenslåinger. Plutselig er det ikke så smått med penger i kassen likevel!

Når vi Søgne-entuasiaster er optimistiske på vegne av en ny Søgne kommune, og Mosberg & co legger fram solid tallmateriale som oppbacking - gjeldsnivå versus inntektskilder - da får vi høre at det er ønsketenkning eller drømming. Mens når de selv er optimistiske - krampaktig sådan - på vegne av Nye Kristiansand, da er de like treffsikre som en Skytterkonge? Til tross for byens egne dystre prognoser for de neste årene - ja, til dels tiårene, når det gjelder vann- og kloakknettet? Vi Søgne-entusiaster er altså en flokk med ignoramuser, mens de selv er en flokk med Nostradamuser? I så fall: Evnene til å spå om framtiden ser ut til å være urettferdig fordelt!

Nye Kristiansand-forkjemperne bruker i det hele tatt mye orwellsk "double-think" - som er i nær slekt med det som på fagspråket kalles "moving the goalposts fallacy". Det som er positivt i det ene øyeblikket, framstiller de som negativt i det neste, og deretter tilbake igjen - i takt med hva som til enhver tid tjener deres egne mål. La oss heller si at Nye Søgne kan bli krevende i oppstarten, men at med de rette menneskene vil det likevel gå aldeles utmerket.