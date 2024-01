Eldrerådet er, etter å ha behandlet Kristiansand kommunes økonomiplan for de kommende fire årene, grundig gjort kjent med hvilke forventninger eldre vil kunne ha til kommunale tjenester og tilbud om dagens storkommune består. Rådet er samtidig usikkert på hva som kan bli konsekvensene for eldre etter en eventuell oppsplitting av kommunen.

I 2023 var det vel 16.700 innbyggere over 66 år i dagens Kristiansand. I 2033 vil antallet ha økt til i overkant av 22.000. Eldre over 66 år vil utgjøre 60 prosent av en total økning på 9396 innbyggere de kommende ti årene. Det vil si at det blir rundt 5250 flere eldre. Av den totale befolkningsveksten vil 22 prosent være i alderen 66 til 79 år, mens hele 56 prosent vil være over 80 år.

Den betydelige økningen i antall eldre innebærer både muligheter og utfordringer. Flesteparten av eldre er friske og besitter kompetanse og arbeidsevner som i dagens samfunn stort sett ikke benyttes. Dersom skatte-, trygde-, pensjons- og annet regelverk i arbeidslivet åpnet for å aktivisere den betydelige arbeidskraft-ressursen som eldre utgjør, ville dette ikke bare være positivt for den enkelte arbeidsføre eldre, men også i høy grad for vårt land, som vil ha et skrikende personellbehov i årene fremover, innen nærmest alle yrker.

Basert på KS sine framskrivninger vil det i helse- og omsorgstjenestene i dagens Kristiansand være behov for en økning på nærmere 1000 årsverk med dagens innretning på tjenestene og turnover blant ansatte. Samtidig vil økning i antall eldre medføre mer komplekse helse- og omsorgstjenester som igjen stiller krav til økt kompetanse hos personellet. Kommunen legger opp til betydelig satsing på innovasjon, omstilling og digitalisering kombinert med økt bruk av hjembaserte tjenester. Dette er også svært krevende.

Kommunene i landet vårt er i dag innrettet som generalistkommuner. Det betyr at de er lovpålagt å sørge for de samme tjenestene til innbyggerne uavhengig av kommunenes forutsetninger. Dette representerer en rekke utfordringer for kommunene, men det skal til gjengjeld sikre hele befolkningen samme tjenestetilbud og like demokratiske rettigheter. Organiseringen skal i teorien sørge for at rettighetene til borgerne i to forskjellige kommuner er likeverdige, ettersom kommunene er pålagt å levere samme tjenester.

Ved en oppsplitting fra en kommune, til to eller tre vil det måtte etableres nye politiske styringsorganer med tilhørende administrative ressurser og nye tjeneste-administrasjoner. Dette vil samlet sett medføre betydelige økte kostnader til politisk og administrativ virksomhet. Samtidig vil det kreve flere medarbeidere med kompetanse på de fagområder kommunene ivaretar. Summen vil være økt kamp om tilgjengelig arbeidskraft med ønsket kompetanse, og samlet sett flere i administrasjonsstillinger. Når da allerede stramme tilgjengelige økonomiske midler skal disponeres vil det være mindre å benytte til å drifte tjenester, drive omstilling og innovasjon. Med trangere økonomiske rammer vil dette samtidig begrense muligheter til å foreta investeringer som er nødvendig for å møte behovene til utbygging av kommunale institusjoner.

Eldrerådet savner konkrete konsekvensutredninger og faktabasert grunnlagsmateriale som kan gi et klarere og mer forutsigbart bilde av hvordan en eventuell kommuneoppsplitting vil slå ut for den eldre befolkningen på både kort og lang sikt. Derfor ser rådet med stor usikkerhet på hva som blir konsekvensene for eldre om folkeavstemningen ender med en oppsplitting. Eldrerådet er opptatt at alle kommunale tjenester og tilbud som eldre benytter må opprettholdes i tråd med føringer som er fastsatt i lover, regler og forskrifter, og med en kvalitativ standard som i størst mulig grad oppfyller aldersgruppens behov og forventninger.