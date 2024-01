I saksframlegget uteglemmes den aller viktigste forutsetning for hele pakken, forutsetningen for en byvekstavtale skal vedtas, før økningen av antall bommer kan gjennomføres.

Prop. 88 S forutsetter lokalpolitisk behandling. Punkt 14 sier konkret « Med bakgrunn i at Kristiansandsregionen allerede har en bompengepakke ønsker regionen å se bompengeordningen fase 3 i sammenheng med forhandlingsresultatet for en byvekstavtale. Dersom det ikke oppnås byvekstavtale som blir godkjent av bystyret i Kristiansand og fylkestinget i Agder, vidreføres Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2.»

Bystyret har ikke behandlet eller godkjent en byvekstavtale, og det virker ikke som at nåværende regjering har det travelt med å imøtekomme ønsker fra landsdelen vår. Så det beste vil sannsynligvis være å utsette hele fase 3 av utbyggingen, og få en helhetlig avtale om ringvei og ny plan for fase 3 uten å belaste bilister med en unødvendig bomring.

Nå har nytt bystyre en god anledning til å rydde opp, si nei til byvekstavtale og økning i antall bommer som splitter opp bydelene, få helhetlige løsninger, og ikke minst få valgløfter på plass fra de som skal velges til stortinget i 2025.