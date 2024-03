Det benyttes flere systemer etablert av konsulentfirma for store internasjonale selskaper slik at offentlige velferdsoppgaver mer og mer overføres til private aktører. NPM (New Public Management) er ett av systemene.

Sosialdemokratier i vestlige land har dessverre tatt til seg NPM og andre systemer utviklet etter amerikanske prinsipper og som passer dårlig inn i samfunn som har som mål å sette de menneskelige behov i førersete. Velferdsoppgavene skal ikke baseres kun på statistikker, innsparing på budsjetter, byråkratisering etc. Det viktigste vil være de menneskelige behov, ikke en politikk styrt etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

Arbeiderpartiet vedtok et nytt partiprogram i 2021 som blant annet tar et oppgjør med NPM som system. Samtidig ble det programfestet at det skal gjøres et arbeid med å ta bort dette systemet og heller basere det på et tillitsbasert system. Det enkleste er å programfeste hvilken politikk som skal føres, og følge dette opp i praktisk politikk er en helt annen øvelse.

Det bør derfor settes klare krav til at nettopp Arbeiderpartiet følger opp det som står i programmet.

Sosialdemokratiets 3. vegs politikk, ført ann av blant annet tidligere statsminister i Storbritannia Tony Blair, har styrt politikken mer og mer etter høyresidens prinsipper om mer konkurranseutsetting og privatisering. Samt salg av viktige offentlige oppgaver til store multinasjonale konsern. New Zealand er et skrekkens eks. på hva en slik politikk vil føre til av negativ utvikling av et velferdssamfunn.

Arbeiderpartiet bør føre an for å endre samfunnets politikk fra markedsstyrt politikk til politikk styrt etter de menneskelige behovene som finnes. De rike og velstående klarer seg uansett, men befolkningen ellers har behov for et trygt og godt velbygget velferdssamfunn.

Markedet tar ikke menneskelig hensyn, men teller kun kroner. Politikk er å ville, som tidligere statsminister i Sverige Olof Palme sa det så godt.