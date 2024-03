Fra 4. til 10. mars går innsamlere i hele landet fra dør til dør og oppfordrer folk til å støtte aksjonen.

Pengene fra årets aksjon skal gå til forskning slik at alle kreftpasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om en gentest og den beste behandlingen basert på resultatene.

Hvis flere pasienter med spredning får en gentest av svulsten tidligere i forløpet, vil flere få mer presis behandling og kunne leve lengre, og få bedre liv. Slik sørlendingen Gunn Kaya Glad opplevde da livet ble snudd på hodet i 2022.

Hun skjønte det var alvor da sykepleieren ba henne bli med for en samtale med legen. Smertene i magen, klumpen som Gunn Kaya hadde kjent på, viste seg å være en svulst på størrelse med en kokosnøtt. 16 centimeter i diameter! «Det føltes litt som om stå og svaie på toppen av kjellertrappa.» Slik beskriver hun den tøffe beskjeden, og ventetiden som fulgte mens legene jobbet med å finne ut hva slags kreft hun hadde. Gunn Kaya raste ned i vekt, hun ble dårligere og dårligere og musklene forsvant, og innen prøvesvarene kom hadde kokosnøtta vokst til det dobbelte. Svaret fra legene lød: Origo incerta. Kreft med ukjent utgangspunkt, og dårlige utsikter.

Men legene hadde håp likevel. Gunn Kaya kom inn i en kreftstudie, IMPRESS, hvor det ble tatt gentester av svulsten for å identifisere hvilke genfeil som forårsaket kreften. På bakgrunn av spesifikke genforandringer ble det satt i gang behandling, og hun opplevde det alle alvorlig kreftsyke drømmer om: At behandlingen hadde god effekt. Svulsten krympet fra «kokosnøtt» til «klinkekuler», og Gunn Kaya beskriver det som å ha «trukket vinnerloddet».

Gjennom årets innsamlingsaksjon vil Kreftforeningen bidra til at flere kan få samme gode beskjed som Gunn Kaya. Det vil vi gjøre ved å samle inn penger så flere som kan ha nytte av det, får gentest av svulsten. Det har skjedd enorme fremskritt i kreftbehandlingen. At forskning nytter har vi utallige bevis for, og det er der håpet ligger.

I dag er det cirka 1000 kreftpasienter med spredning som får tilbud om en gentest. Vi vet at mange flere kan ha nytte av det og mener at minst fem ganger så mange, altså 5000 pasienter, bør få det.

Ingen går gjennom livet uten å bli berørt av kreft. Derfor angår kreftforskning hele befolkningen. Om ikke i dag, så i morgen eller en gang i fremtiden. Ved å støtte Kreftforeningens innsamlingsaksjon, støtter du forskning på morgendagens kreftbehandling og gir håp til flere.

Tusen takk!