På denne måten ønsket aksjonistene å sette lys på fondets investeringer i den internasjonale våpenindustrien. Flere av selskapene som Oljefondet har investert i, forsyner Israel med våpen som brukes i det pågående folkemordet på Gazastripen. I tillegg har fondet også investert i selskaper som har virksomhet på den okkuperte Vestbredden og på Golanhøyden. Dermed henter fondet også profitt fra Vestbreddens ulovlige kolonier.

Nestleder i Palestinakomiteen Kjell Stephansen har skrevet en grundig artikkel i «Trønderrød» der de nevnte investeringene blir grundig dokumentert. Forfatteren refererer til organisasjonen «Don`t buy into Occupation». Denne organisasjonen, som bl.a. har LO, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet som medlemmer, rapporterte i desember 2023 at Oljefondet har investert 13,2 milliarder amerikanske dollar i 51 selskaper som er med på å bygge de ulovlige koloniene på den okkuperte Vestbredden. Stephansens konklusjon er klar: «Oljefondet bidrar dermed til å legge grunnlaget for krig og folkemord ved at de støtter den ekspansive, kolonialistiske sionismen, som er den viktigste enkeltårsaken til krigen i Gaza i dag.»

I artikkelen går Stephansen gjennom Oljefondets viktigste investeringer i våpenindustrien. Han ser på selskaper som enten selv leverer våpen til Israel eller som samarbeider med israelsk våpenindustri. Noen av disse selskapene er globale våpengiganter, og forfatteren skriver at flere av dem bidrar direkte til folkemordet i Gaza. Det gjør de ved å bevæpne Israel med bomber, missiler, artilleri og komponenter til jagerfly, tanks og krigsskip. Andre styrker Israels krigsmaskin gjennom samarbeid og teknologiutvikling. Til sammen har Oljefondet aksjeinvesteringer for 51,7 milliarder kroner i slike selskap pr. 31.12.2023.

26. januar i år kom Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) med en kjennelse i saken om brudd på Folkemordskonvensjonen som Sør-Afrika har anlagt mot Israel. Som kjent konkluderte domstolen med at det er fare for at det begås folkemord i Gaza. Alle stater som har ratifisert folkemordskonvensjonen, er forpliktet til å hindre folkemord. De skal også avstå fra handlinger som kan medvirke til folkemord selv om de ikke er direkte part i konflikten.

Oljefondet er utstyrt med et sett etiske regler som er fastsatt av Stortinget. Der heter det i paragraf 3:

Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer:

a. utvikler eller produserer våpen eller sentrale komponenter til våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, herunder biologiske våpen, kjemiske våpen, kjernevåpen, ikke-detektbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, antipersonellminer og klaseammunisjon.

Her kunne forfatterne gjerne ha lagt til Oljefondets investeringer i de globale våpengigantene som bidrar direkte til folkemordet i Gaza!

Og i paragraf 4 heter det: Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for: a. grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene b. alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner c. salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene.

Oljefondet har også et eget etikkråd som kommer med anbefalinger om hvilke selskap som eventuelt bør utelukkes fra fondets virksomhet. Og fondet har utelukket flere våpenprodusenter fra porteføljen. Men som Stephansen har dokumentert, investerer Oljefondet fortsatt i flere selskap som leverer våpen til Israel – våpen som det er vel begrunnet å mene burde utelukkes fra porteføljen basert på fondets egne etiske regler. Dette argumentet ble alvorlig styrket av kjennelsen til Den internasjonale domstolen i Haag om at det er fare for at Israel utfører folkemord i Gaza. Denne avgjørelsen burde få alarmklokkene til å ringe i Oljefondet og i regjeringen: Frednasjonen Norge kan ikke investere i Israels folkemord på palestinerne!

I en kronikk i Klassekampen 3. april med tittelen «Forpliktelsen til å stoppe et folkemord» skriver nestleder og styreleder i Forsvar folkeretten bl.a. som følger: «Videre må norske myndigheter stoppe salg av våpen, komponenter, reservedeler og alt annet materiell som er relevant for krigføringen og som selges til Israel fra Norge eller fra norske datterselskaper i utlandet. Myndigheten må be Norges Bank umiddelbart å fryse alle investeringer Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har i Israel. Oljefondet må videre instrueres til å trekke sine investeringer ut av de 66 selskapene som støtter opp under og tjener på ulovlige israelske bosettinger på de okkuperte palestinske områdene.» Her kunne forfatterne gjerne ha lagt til Oljefondets investeringer i de globale våpengigantene som bidrar direkte til folkemordet i Gaza!