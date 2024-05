Mandag 15. april 2024 arrangerte Rotaryklubbene i Kristiansand og Vennesla en stor konsert i Domkirken.

Vi hadde besøk av DZVINHA, en sang og musikkgruppe fra LVIV i Ukraina. Gruppen Dzvinha består av 25 kvinner. Felles for dem alle er at de bruker sitt instrument – banduren – som sitt våpen for et fritt Ukraina.

Det ble en storslått og opplevelsesrik konsert. Det var for det meste ukrainsk tradisjonsmusikk, men også innslag av norsk musikk, til stor glede for de frammøtte.

Gruppen hadde i vår en rundreise i Norge der de gjennomførte 14 konserter på forskjellige steder.

I ca. 2 år har Rotaryklubber i Norge samarbeidet med en Rotaryklubb i LVIV. Hovedformålet har vært å samle inn midler til medisinsk utstyr i det krigsherjede landet, Ukraina. Vi kjenner til at hundrevis av sykehus er bombet og svært mange er jevnet med jorden. Gjennom midler fra norske Rotaryklubber er det opprettet 50 nødhjelpsklinikker og målet vårt er at det innen utgangen av 2024 skal være 100 mobile nødhjelpsklinikker i Ukraina.