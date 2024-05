De ønsket i utgangspunktet å være med på Norway Cup. Men man våger ikke melde dem på pga. en overhengende fare for sjikane og trusler, og pga. sikkerheten. Norway Cup oppgir å ha disse målene: «Verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap. Glede – inkluderende – fremoverlent – profesjonalitet – kameratskap.» Hvem har medvirket til at disse målene ikke kan oppnås? Tar jeg feil hvis jeg peker på at det blant annet er en brølende horde med flaggbærende unge og voksne, som støttes aktivt av Palestinakomiteen? Mennesker som roper: «From the river (Jordanelven) to the sea (Middelhavet).» En horde med et rop som har som mål å utslette staten Israel.

Jøder som er født i Norge føler seg ikke trygge. Hvem skaper denne utryggheten og hvorfor tillater vi andre at det gjøres?

Jøder med israelsk statsborgerskap er tydeligvis ikke velkommen til Norge, enten de er idrettsutøvere, bildende kunstnere, musikere, forskere og/eller akademikere.

Vi har nettopp feiret 17. mai og sunget om hvor mye vi elsker landet vårt. Og det gjør vi, bare det er «judenrein», som nazistene kalte det. Er det ikke derfor på tide at vi kaller en spade en spade, og innfører «jødeparagrafen» igjen. Den som sto i § 2 i grunnloven og som lød slik: «Jøder er fremdeles utelukket fra adgang til riket.»

Eller våger vi å stå opp og renske landet vårt, ikke slik at det blir jøde-rent, men at slik at det blir rent for jødehat?