Det er gøy og spennende å reise, og for mange er det å se nye ting og oppleve nye steder, noe av det mest berikende som man gjør i livet.

Reising bør ha bærekraft, og det må være i henhold til lover og regler og normer. Vi er selv ansvarlige for at reiselivet skal bli som vi ønsker at det skal være i et samfunn, og vi må selv ta ansvaret for kloden, og ikke ødelegge den, og det betyr at vi alltid må tenke gjennom valgene våre, og hva disse innebærer.

Innlegget er forkortet. Red.