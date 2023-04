Foreldre skal jobbe som om de ikke har barn, og oppdra barn som om de ikke har jobb

Det kuttes i helsetilbud over hele landet, noe som merkes godt også i fødsels- og barselomsorgen. De 1001 første dagene er tiden fra unnfangelse til barnets toårsdag. Vi vet at dette er en sårbar tid og en stor overgang for foreldre.