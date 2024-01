Det er forståelig. Men det er noen spilleregler som må følges i plan- og byggesaker.

Byantikvarens oppgave er å bidra til et godt beslutningsgrunnlag ved å gi konkrete og faglig begrunnede forklaringer for hvorfor et tiltak eller en plan vurderes til å være i strid med politisk vedtatte arealplaner og nasjonale føringer.

Blir andre hensyn prioritert må byantikvaren akseptere. Det ligger i rollen. Fylkeskommunen eller statsforvalteren kan gi innsigelse. Naboer, velforeninger, historielag og andre berørte parter med klagerett kan sende inn en klage, og i så fall går saken til Statsforvalteren. I slike tilfeller kan byantikvarens faglige begrunnelser være utslagsgivende.

Byantikvaren kan som alle andre skrive et avisinnlegg eller uttale seg som privatperson i sosiale medier. Men vil det bli oppfattet som personlige meninger? Og vil det gagne byantikvarens troverdighet som intern faglig rådgiver?

Byantikvaren kommer på banen tidlig i en planprosess eller byggesak. Ofte ligger uttalelsen som blir etterlyst i etterkant allerede i saken. Spørsmålet bør derfor heller være: «Hvorfor har man ikke hørt på byantikvaren?». Om ikke annet, kan det bidra til bedre beslutninger i fremtiden.

Alle som engasjerer seg i saker ved å følge med på kommunens nettsider, svare på nabovarsler, delta seg i historielag og andre foreninger, sende inn klager og uttale seg i pressen, bidrar til bevaring av kulturminner. Vi har forskjellige roller, men vi er på samme lag.