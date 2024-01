Denne gangen gikk det en drøy måned fra forrige katt ble adoptert til det kom inn en ny. Totalt i fjor var vi fosterfamilie for tre katter og en kanin, som alle fikk sin egen familie i løpet av året. Og sånn har det i grunnen vært hos oss de siste årene.

De siste dagene har det vært en eksplosiv økning i etterlysninger etter katter som har blitt borte i snøværet. Mange har kommet til rette, men det er et sørgelig faktum at noen av dem er borte for alltid. Noen vil bli funnet ihjelfrosset når brøytekantene smelter, og andre kan ha søkt ly i varmen fra parkerte biler, bare for å ha blitt fraktet milevis bort fra hjemstedet.

Sjansen for at kattene skal komme til rette og tilbake til familien sin, er aller størst dersom katten er chippet.

Fire dager ut i det nye året har vi årets første hjemløse katt i hus. Og vi vet det vil komme flere. Mange hjemløse og hjelpeløse dyr vil ikke kunne få nødvendig hjelp av organisasjoner som Pus i hus, Dyrenes beskytter, Dyrenes hjelper og Kattehjelpen Agder, rett og slett fordi det ikke er kapasitet.

Ni dager ut i året skal Stortinget stemme over obligatorisk ID-merking av katt, som ønskes mer eller mindre unisont av fagmiljøene. Mattilsynet er imot.

Hele året igjennom er det frivillige som avgjør om hjemløse katter skal få en sjanse til, eller avlives. De strekker seg langt for å finne løsninger, selv om både økonomi og fosterhjemskapasitet gir begrensninger.

Stortinget har muligheten til å lette utfordringene de frivillige opplever i valget mellom liv eller død. Mandag 9. januar kan Stortinget velge å gå inn for Venstres forslag om obligatorisk ID-merking av katt.

De hjemløse kattene har ingen egen stemme, men Stortinget kan enda stemme for å gjøre ID-merking av katt obligatorisk.

Da vil flere katter kunne finne veien hjem.