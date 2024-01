Kristiansand Pistolskyttere deltok på felt NM i Larvik med flere deltakere og nesten like mange bragder. Kristiansand Pistolskyttere tok med seg hjem mange medaljer pluss at ett medlem kvalifiserte seg til landslaget.

Journalister i Kristiansand er glad i å skrive om hvilke bragder og medaljer vi kristiansandere i andre sporter klarer å ta med oss hjem. I 2023 var det ikke så mye som en liten notis om Kristiansand pistolskyttere, noe jeg ikke kan huske det har vært på mange år.

Det mange kanskje ikke vet er at Kristiansand har landets flotteste anlegg for pistol med elektronikk som er OL verdig, lokalisert et stenkast unna Bjaavann Golfklubb (en bane media er veldig glad i å skrive om). Et anlegg som er finansiert av blant annet Kristiansand kommune. Likevel finnes det ingen notis om dette i media.

Kristiansand Pistolskyttere er ellers en av landets største pistolklubber. Ett raskt google søk viser at 10 år må vi tilbake før det står noe vettug i FVN om klubben som da hette Kristiansand Pistolklubb. Jeg er selv vokst opp med en bestefar (Audun Loftesnes) som blant annet var norgesmester i sillhuettpistol i tiden fra 1979 til 1984 kun med et avbrekk i 1982. På denne tiden regjerte også Hans H. Schelderup i sporten. De er fortsatt blant Norges mestvinnende skyttere, Hans på en 3. plass og Audun på en 7. plass med henholdsvis 25 og 13 norgesmesterskap i sivilt mesterskap. Begge representerte Kristiansand Pistolklubb. På denne tiden ble det skrevet mye om klubben og de stødige prestasjonene disse 2 blant andre sto for.

Jeg var heldig å arve en gammel skytekoffert av min bestefar hvor det ligger flere avisutklipp fra denne perioden hvorav en artikkel omhandler OL-deltakelse. På denne tiden var pistolskyting en sport. Noe vi i sporten fortsatt mener den er. I mine år i klubben har jeg holdt mange sikkerhetskurs for nye skyttere og noe av det jeg repeterer mest er at vi som en pistolklubb driver med sport på lik linje med fotball, håndball osv.

Dessverre blir vi med håndvåpen skua på som at vi er kriminelle. Hva skjedde på veien, spør jeg? Er det ikke lengre en bragd å skyte bra på papp selv om noen med dårlig moral velger å skyte på noen andre? Våre våpen er konstruert for å skyte på papp. Ammunisjonen er designet for å gå lengden fra pistol til skive (i de fleste tilfeller 25-50 meter). Våre våpen er mye mer kostbare enn de som finnes på det illegale markedet. Alle som skyter hos oss, har registrerte våpen.

De som velger å skyte på noe annet enn papp bruker ikke tusenvis av kroner for å ta sikkerhetskurs, obligatoriske treninger, våpensøknad og kjøp av lovlig registrert våpen. Nei de tar en snarvei som jeg heldigvis kun vet at eksisterer, men har aldri opplevd selv.

En ting vi må huske er at det er ikke våpenet som er farlig, men personen bak det. Vi i pistolklubber ønsker ikke å lage hull i personer, men kun 50-60 perfekte hull i noen pappskiver. I tiden der min bestefar regjerte på pistolbanen var det baneskyting som var stort. Trenden i de siste årene har nok snudd mer og mer over mot feltpistol, men likevel en stor bragd å skyte med seg hjem medaljer i fleng.

Vær så snill å ikke døm oss over utstyret vi bruker i sporten vår, men heller se på hvor mange timer som ligger bak å få det utstyret til å samhandle med kroppen for å lage det perfekte skuddet hver eneste gang, helt dønn i ro mot en pappskive, i sikker retning, observert av en eller flere standplassledere. Se på resultater fra stevner og ikke minst felt NM 2023. Så håper vi på minst like mange medaljer hjem til Kristiansand i 2024 og kanskje en liten artikkel.